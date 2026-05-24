У найближчу годину в Харкові та області буде небезпечно – насувається гроза

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що в найближчу годину на Харківщині очікується небезпечна погода.

Синоптики попереджають: у найближчу годину і до кінця доби на Харківщині буде гроза. Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, прогноз погоди на неділю, 24 травня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології. У Харківській області протягом 24 травня місцями очікують короткочасний дощ та грозу. Протягом дня утримається мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26°. У Харкові день пройде без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26 °.