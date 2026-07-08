Смертельний «приліт» по дому в Харкові й посилення атак FPV – підсумки 8 липня
Двоє загиблих та понад 40 постраждалих через ранковий удар дрона-ракети «Бандероль» по будинку в Харкові. Російські військові нарощують атаки FPV-дронів на місто. Через удар блискавки у Харкові спалахнула пожежа у приватному будинку. Шляховики активно ремонтують трасу на Мерефу. У харківському Молодіжному парку з’явився квітник із соняшниками. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 8 липня.
Вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Немишлянському районі Харкова, частково зруйнувавши верхній поверх
Як встановили в облпрокуратурі, гібридом дрона та ракети «Бандероль». Цю зброю запускають з безпілотників «Оріон», вона здатна обходити системи РЕБ і вже прилітала по Харківщині. Внаслідок влучання у п’ятиповерхівку загинули чоловік та жінка. Кількість постраждалих протягом усього дня зростала. Станом на вечір їх було більше ніж сорок. Щонайменше 16 отримали поранення, серед них четверо дітей — троє хлопців та дівчинка віком від трьох до сімнадцяти років. У лікарні перебувають п’ятеро постраждалих, один чоловік – у важкому стані, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Й це була не єдина атака на Харків. Близько дев’ятої ранку мер Ігор Терехов повідомляв, що один з дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. Вночі міський голова писав про “прильоти” ракет по Основ’янському та Немишлянському районах. В останньому влучання зафіксували у приватному секторі — пошкоджень зазнали два десятки будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автівки. Дев’ятеро мешканців, серед яких дворічна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, у цьому випадку росіяни застосували РСЗВ «Торнадо».
Російські військові нарощують удари по Харкову FPV-дронами
Від початку липня загалом зафіксували 34 обстріли міста, 22 з яких припали на ракети й КАБи, а ще 12 — саме на FPV-дрони. Про це в етері «Суспільного» повідомив очільник Нацполіції Харківщини Петро Токар. Росіяни б’ють по північних околицях Харкова як дронами на оптоволокні, так і такими, що керуються за допомогою ретрансляторів. Це FPV типу «Велес» та 20-дюймові «ВТ-40». Останні модифікують котушками з оптоволокном довжиною від 30 до 60 кілометрів. Головна небезпека таких керованих по дроту безпілотників у тому, що на них взагалі не діє жоден засіб РЕБ. Токар констатував загострення ситуації та підвищену загрозу для містян, але додав, що військові вже шукають нові методи боротьби.
Харків страждає ще й від негоди
Місто сьогодні заливало дощем, а в Київському районі через удар блискавки спалахнула пожежа у приватному будинку. Як повідомив нам речник облуправління ДСНС Євген Василенко, вогонь охопив 100 квадратних метрів покрівлі. У Гідрометцентрі попереджають: негода вируватиме в регіоні й у четвер, 9 липня. У Харкові очікуються грози, по області на додачу — град та шквали.
Ремонт у посиленому режимі. На трасі М-18 шляховики вже підходять до Мерефи
Новий асфальт уклали до селища Науковий, а зараз техніка готує під’їзди до самої Мерефи, повідомили в обласній Службі відновлення і зазначили, що автошлях М-18 — один із найзавантаженіших у регіоні, щодня тут проїжджає близько 15 тисяч автівок. Аби впоратися швидше, на об’єкті щодня укладають понад 4 тисячі квадратних метрів покриття. Далі у планах — ремонт у самій Мерефі та рух у напрямку Нової Водолаги. У Службі констатували, що державне фінансування на ці роботи досі не затверджене. Підрядники відновлюють трасу за власні обігові кошти.
«Харківзеленбуд» створив клумбу зі соняшниками у Молодіжному парку
Композицію доповнили айстрами та альтернантерами. Комунальники зазначили, що дуже хотіли порадувати харків’ян сонячними квітами й водночас нагадати усім про непереможну силу світла.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
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