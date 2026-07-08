Смертельний «приліт» по дому в Харкові й посилення атак FPV – підсумки 8 липня

Двоє загиблих та понад 40 постраждалих через ранковий удар дрона-ракети «Бандероль» по будинку в Харкові. Російські військові нарощують атаки FPV-дронів на місто. Через удар блискавки у Харкові спалахнула пожежа у приватному будинку. Шляховики активно ремонтують трасу на Мерефу. У харківському Молодіжному парку з’явився квітник із соняшниками. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 8 липня.

Як встановили в облпрокуратурі, гібридом дрона та ракети «Бандероль». Цю зброю запускають з безпілотників «Оріон», вона здатна обходити системи РЕБ і вже прилітала по Харківщині. Внаслідок влучання у п’ятиповерхівку загинули чоловік та жінка. Кількість постраждалих протягом усього дня зростала. Станом на вечір їх було більше ніж сорок. Щонайменше 16 отримали поранення, серед них четверо дітей — троє хлопців та дівчинка віком від трьох до сімнадцяти років. У лікарні перебувають п’ятеро постраждалих, один чоловік – у важкому стані, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Й це була не єдина атака на Харків. Близько дев’ятої ранку мер Ігор Терехов повідомляв, що один з дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. Вночі міський голова писав про “прильоти” ракет по Основ’янському та Немишлянському районах. В останньому влучання зафіксували у приватному секторі — пошкоджень зазнали два десятки будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автівки. Дев’ятеро мешканців, серед яких дворічна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, у цьому випадку росіяни застосували РСЗВ «Торнадо».

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Від початку липня загалом зафіксували 34 обстріли міста, 22 з яких припали на ракети й КАБи, а ще 12 — саме на FPV-дрони. Про це в етері «Суспільного» повідомив очільник Нацполіції Харківщини Петро Токар. Росіяни б’ють по північних околицях Харкова як дронами на оптоволокні, так і такими, що керуються за допомогою ретрансляторів. Це FPV типу «Велес» та 20-дюймові «ВТ-40». Останні модифікують котушками з оптоволокном довжиною від 30 до 60 кілометрів. Головна небезпека таких керованих по дроту безпілотників у тому, що на них взагалі не діє жоден засіб РЕБ. Токар констатував загострення ситуації та підвищену загрозу для містян, але додав, що військові вже шукають нові методи боротьби.

Місто сьогодні заливало дощем, а в Київському районі через удар блискавки спалахнула пожежа у приватному будинку. Як повідомив нам речник облуправління ДСНС Євген Василенко, вогонь охопив 100 квадратних метрів покрівлі. У Гідрометцентрі попереджають: негода вируватиме в регіоні й у четвер, 9 липня. У Харкові очікуються грози, по області на додачу — град та шквали.

Новий асфальт уклали до селища Науковий, а зараз техніка готує під’їзди до самої Мерефи, повідомили в обласній Службі відновлення і зазначили, що автошлях М-18 — один із найзавантаженіших у регіоні, щодня тут проїжджає близько 15 тисяч автівок. Аби впоратися швидше, на об’єкті щодня укладають понад 4 тисячі квадратних метрів покриття. Далі у планах — ремонт у самій Мерефі та рух у напрямку Нової Водолаги. У Службі констатували, що державне фінансування на ці роботи досі не затверджене. Підрядники відновлюють трасу за власні обігові кошти.

Композицію доповнили айстрами та альтернантерами. Комунальники зазначили, що дуже хотіли порадувати харків’ян сонячними квітами й водночас нагадати усім про непереможну силу світла.

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