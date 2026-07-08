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“Міські служби навіть не здогадувалися”: гігантське звалище виявили в Харкові

Суспільство 18:24   08.07.2026
Олена Нагорна
“Міські служби навіть не здогадувалися”: гігантське звалище виявили в Харкові

У Харкові прокуратура вимагає відібрати у підприємства понад два гектари землі на вулиці Плитковій, яку перетворили на гігантське несанкціоноване звалище. За версією слідства, автотранспортне підприємство, яке має право користуватись цією ділянкою, повністю його запустило.

Землю вартістю близько 22 мільйонів гривень АТП отримало у постійне користування ще у 1999 році, проте тривалий час фірма не використовувала її за призначенням, повідомили в обласній прокуратурі.

Коли у квітні 2026 року екологи та геодезисти приїхали на місце з перевіркою, вони виявили там справжнє екологічне лихо. Висота завалів сміття у деяких місцях сягала двох метрів. На території зафіксували накопичення пластику, автомобільних шин, будівельних відходів, скла, старих меблів та навіть решток тварин, що розкладалися.

“Міські служби про це екологічне лихо навіть не здогадувалися. Юридичний департамент та департамент будівництва і шляхового господарства Харківської міськради повідомили, що ділянка не перебуває на обслуговуванні жодного комунального підприємства, а інформація про її засмічення у них відсутня”, – зазначили у прокуратурі. 

Прокурори вимагають припинити право постійного користування ділянкою та зобов’язати підприємство повернути її громаді у придатному для використання стані. Суд уже відкрив провадження у справі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у мешканки будинку № 57 на Григорівському шосе у Харкові, на яку до поліції поскаржилися сусіди, співробітники КП «Центр поводження з тваринами» та правоохоронці вилучили собак. Жінка роками тримала чотирилапих у заваленому сміттям помешканні, морила їх голодом та використовувала для жебракування біля станції метро «Холодна гора».

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 18:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прокуратура вимагає відібрати у підприємства понад два гектари землі на вулиці Плитковій, яку перетворили на гігантське несанкціоноване звалище.".