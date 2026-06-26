Заробіток на кістках: із квартири-смітника у Харкові врятували замучених собак

У мешканки будинку № 57 на Григорівському шосе у Харкові, на яку до поліції поскаржилися сусіди, співробітники КП «Центр поводження з тваринами» та правоохоронці вже вилучили собак. Жінка роками тримала чотирилапих у заваленому сміттям помешканні, морила їх голодом та використовувала для жебракування біля станції метро «Холодна гора». У ході перевірки у квартирі виявили трупи загиблих тварин. Усі вилучені собаки – у жахливому стані.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», 23 червня до поліції із заявою про жорстоке поводження з тваринами звернулися мешканці вказаного будинку. Люди розповіли, що власниця квартири на першому поверсі роками зносила до приміщення сміття та утримувала там 12 собак без вигулу. Сусіди стверджували, що жінка використовувала тварин для жебракування біля станції метро «Холодна гора», де просила гроші та їжу на їх утримання.

«З’ясувалося, що власниця квартири використовує лише одного собаку для постійного жебракування поблизу станції метро «Холодна гора», тоді як інші тварини залишаються замкненими у квартирі. Крім того, під’їзд захаращено великою кількістю сміття та мотлоху. Сусіди цього будинку роками борються з тарганами, клопами, щурами та блохами, які поширюються з цієї квартири. Неодноразово вони мали змогу зафіксувати стан помешкання, коли власниця виходила з квартири — воно було повністю завалене сміттям, аж до стелі», — зазначають у КП «Центр поводження з тваринами».

У КП розповіли, що ця ситуація триває не один рік. Ще у 2021-му суд ухвалив рішення про конфіскацію собак у цієї жінки, проте через невиконання виконавчого провадження тварини так і залишилися у власниці.

Після транспортування до притулку ветеринари провели обстеження собак і жахнулися від їхнього стану. У всіх тварин діагностували блошиний дерматит із численними гнійними ранами на тілі, довгі кігті, які завдавали сильного болю при опорі на лапи, кон’юнктивіт. Також у собак знижений гемоглобін, що свідчить про загальне виснаження організму, порушення роботи внутрішніх органів. В окремих тварин є ознаки ураження печінки та нирок, а також симптоми хронічного панкреатиту. В однієї із собак виявлено новоутворення печінки, що потребує хірургічного втручання.

Крім того, через неналежне харчування у тварин зруйновані зуби, а в одного із собак взагалі відсутня передня лапа зі слідами старої травми — ветеринари припускають, що від голоду кінцівку їй відгризли інші собаки.

«Неодноразово мешканці будинку повідомляли про стійкий трупний запах, який виходить з квартири протягом тривалого часу, а також у тамбурі неодноразово знаходили мертвих тварин. Під час подальших подій правоохоронці виявили тіла загиблих тварин у квартирі», — додали у КП.

Протоколи ветеринарного обстеження та матеріали справи вже передають до правоохоронних органів для відкриття провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Наразі врятовані собаки перебувають у КП «Центр поводження з тваринами», де отримують лікування та реабілітацію. Після того як їхній стан стабілізується, хвостиків передадуть під опіку громадської організації «Animals 911» для подальшого догляду.