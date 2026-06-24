«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку

Мешканці будинку № 57 на Григорівському шосе в Харкові скаржаться на сусідку, яка, за їхніми твердженнями, перетворила свою квартиру на звалище та розплідник для собак. За словами людей, їхній під’їзд уже можна вважати «найсмердючішим у місті».

В одному з телеграм-каналів люди розповіли, що жінка стягує до свого помешкання на першому поверсі сміття з усього мікрорайону та тримає там 12 собак, яких начебто не вигулює.



“Жінка часто сидить біля метро “Холодна гора” і просить для собачок супові набори та гроші. Кружечком обведено пса, якого вона намагається приховати ганчіркою. Вона заробляє на собаках, а вони зачинені у квартирі, в якій вона не живе. Собаки ходять у туалет на картонку та підлогу, а деякі цуцики вже вмерли”, – стверджують у дописі.

На скаргу людей уже відреагували у ГУ Нацполіції у Харківській області. За даними відомства, повідомлення від мешканця будинку на Григорівському шосе щодо неналежного утримання тварин сусідкою надійшло у вівторок, 23 червня.

“Наразі проводиться перевірка та встановлюються всі обставини події”, – повідомили в поліції.