Live

Наживалися на держпрограмах: у Харкові затримали топпосадовицю та бізнесмена

Події 18:03   24.06.2026
Олена Нагорна
Наживалися на держпрограмах: у Харкові затримали топпосадовицю та бізнесмена

Масштабні махінації з бюджетними коштами, виділеними на соцпрограми, викрили правоохоронці. Підозру у зловживанні службовим становищем та недбалості отримала топпосадовиця Харківського обласного центру зайнятості. Також перед судом постане підприємець, який, за версією слідства, наживався на фіктивному працевлаштуванні людей з інвалідністю.

У 2025 році чиновниця організувала незаконну видачу державних ваучерів для навчання водіїв категорії «С» в одній з автошкіл Куп’янського району, повідомляють в обласній прокуратурі.

Заклад не мав ані ліцензії, ані вантажівок для занять, проте службовиця все одно перерахувала понад 2,1 мільйона гривень із державного фонду соцстрахування на оплату 57 фіктивних договорів. Насправді водіїв ніхто не вчив, а директорці цієї автошколи підозру вручили ще у квітні.

Крім того, посадовиця обласного центру зайнятості очолювала робочу групу з виплат компенсацій роботодавцям і погодила виділення бюджетних коштів бізнесмену, який нібито дистанційно працевлаштував дев’ятьох людей з інвалідністю.

Підприємець подав документи щодо закупівлі дорогого комп’ютерного обладнання для їхніх робочих місць, якого насправді не існувало. Через відсутність перевірок з боку чиновниці держава втратила ще понад мільйон гривень.

Посадовиці центру зайнятості інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ) та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).Бізнесмену оголосили підозру у повторному шахрайстві та привласненні майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 ККУ).

Слідство триває. Правоохоронці перевіряють причетність інших працівників центру зайнятості до цієї схеми. Раніше за аналогічні махінації в регіоні вже викрили ще двох підприємців, які незаконно отримали майже 3 мільйони гривень бюджетних коштів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з рахунку вдови військовослужбовця ЗСУ з Куп’янського району вкрали мільйони гривень, отримані нею як державну допомогу після загибелі чоловіка. У злочині підозрюють 22-річного чоловіка. Він мешкає у Дніпропетровській області. Другий фігурант – 37-річний чоловік, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії за вбивство.

Читайте також: Не перевірила ремонт будинку на Салтівці: підозра експосадовиці міськради

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова – головне 24 червня: сарана наближається, атаки FPV посилились
Новини Харкова – головне 24 червня: сарана наближається, атаки FPV посилились
24.06.2026, 22:25
Діти на електросамокаті потрапили під вантажівку під Харковом (фото)
Діти на електросамокаті потрапили під вантажівку під Харковом (фото)
24.06.2026, 22:19
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
24.06.2026, 21:52
В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах
В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах
24.06.2026, 19:14
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
24.06.2026, 21:15
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
24.06.2026, 20:12

Новини за темою:

24.06.2026
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
24.06.2026
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
24.06.2026
Підземний дитсадок у Пісочині під Харковом готовий на 100%: коли відкриють
24.06.2026
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
24.06.2026
Терехов у Польщі домовився про виділення 47 млн євро Харкову: на що витратять


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Наживалися на держпрограмах: у Харкові затримали топпосадовицю та бізнесмена», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 18:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабні махінації з бюджетними коштами, виділеними на соцпрограми, викрили правоохоронці.".