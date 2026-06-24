Наживалися на держпрограмах: у Харкові затримали топпосадовицю та бізнесмена

Масштабні махінації з бюджетними коштами, виділеними на соцпрограми, викрили правоохоронці. Підозру у зловживанні службовим становищем та недбалості отримала топпосадовиця Харківського обласного центру зайнятості. Також перед судом постане підприємець, який, за версією слідства, наживався на фіктивному працевлаштуванні людей з інвалідністю.

У 2025 році чиновниця організувала незаконну видачу державних ваучерів для навчання водіїв категорії «С» в одній з автошкіл Куп’янського району, повідомляють в обласній прокуратурі.

Заклад не мав ані ліцензії, ані вантажівок для занять, проте службовиця все одно перерахувала понад 2,1 мільйона гривень із державного фонду соцстрахування на оплату 57 фіктивних договорів. Насправді водіїв ніхто не вчив, а директорці цієї автошколи підозру вручили ще у квітні.

Крім того, посадовиця обласного центру зайнятості очолювала робочу групу з виплат компенсацій роботодавцям і погодила виділення бюджетних коштів бізнесмену, який нібито дистанційно працевлаштував дев’ятьох людей з інвалідністю.

Підприємець подав документи щодо закупівлі дорогого комп’ютерного обладнання для їхніх робочих місць, якого насправді не існувало. Через відсутність перевірок з боку чиновниці держава втратила ще понад мільйон гривень.

Посадовиці центру зайнятості інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ) та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).Бізнесмену оголосили підозру у повторному шахрайстві та привласненні майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 ККУ).

Слідство триває. Правоохоронці перевіряють причетність інших працівників центру зайнятості до цієї схеми. Раніше за аналогічні махінації в регіоні вже викрили ще двох підприємців, які незаконно отримали майже 3 мільйони гривень бюджетних коштів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з рахунку вдови військовослужбовця ЗСУ з Куп’янського району вкрали мільйони гривень, отримані нею як державну допомогу після загибелі чоловіка. У злочині підозрюють 22-річного чоловіка. Він мешкає у Дніпропетровській області. Другий фігурант – 37-річний чоловік, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії за вбивство.