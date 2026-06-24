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Наживались на госпрограммах: в Харькове задержали топ-чиновницу и бизнесмена

Происшествия 18:03   24.06.2026
Елена Нагорная
Наживались на госпрограммах: в Харькове задержали топ-чиновницу и бизнесмена

Масштабные махинации с бюджетными средствами, выделенными на соцпрограммы, разоблачили правоохранители. Подозрение в злоупотреблении служебным положением и халатности получила топ-чиновница Харьковского областного центра занятости. Также перед судом предстанет предприниматель, который, по версии следствия, наживался на фиктивном трудоустройстве людей с инвалидностью.

В 2025 году чиновница организовала незаконную выдачу государственных ваучеров для обучения водителей категории «С» в одной из автошкол Купянского района, сообщают в областной прокуратуре.

Заведение не имело ни лицензии, ни грузовиков для занятий, однако служащая все равно перечислила более 2,1 миллиона гривен из государственного фонда соцстрахования на оплату 57 фиктивных договоров. На самом деле водителей никто не учил, а директору этой автошколы подозрение вручили еще в апреле.

Кроме того, чиновница центра занятости возглавляла рабочую группу по выплатам компенсаций работодателям и согласовала выделение бюджетных средств бизнесмену, который якобы дистанционно трудоустроил девятерых людей с инвалидностью.

Предприниматель подал документы на закупку дорогого компьютерного оборудования для их рабочих мест, которого на самом деле не существовало. Из-за отсутствия проверок со стороны чиновницы государство потеряло еще более миллиона гривен.

Чиновнице центра занятости инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ) и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ). Бизнесмену объявили подозрение в повторном мошенничестве и присвоении имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 УКУ).

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют причастность других работников центра занятости к этой схеме. Ранее за аналогичные махинации в регионе уже разоблачили еще двух предпринимателей, незаконно получивших почти 3 миллиона гривен бюджетных средств.

Как сообщала МГ «Объектив», со счета вдовы военнослужащего ВСУ из Купянского района украли миллионы гривен, полученные ею в качестве государственной помощи после гибели мужчины. В преступлении подозревают 22-летнего мужчину. Он проживает в Днепропетровской области. Второй фигурант — 37-летний мужчина, отбывающий наказание в Маневицкой исправительной колонии за убийство.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 18:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабные махинации с бюджетными средствами, выделенными на соцпрограммы, разоблачили правоохранители.".