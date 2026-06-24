«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку

Жильцы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове жалуются на соседку, которая, по их утверждениям, превратила свою квартиру в свалку и питомник для собак. По словам людей, их подъезд уже можно считать «самым вонючим в городе».

В одном из Telegram-каналов люди рассказали, что женщина стаскивает в свое жилье на первом этаже мусор со всего микрорайона и держит там 12 собак, которых якобы не выгуливает.

«Женщина часто сидит возле метро “Холодная гора” и просит для собачек суповые наборы и деньги. Кружочком обведен пес, которого она пытается скрыть тряпкой. Она зарабатывает на собаках, а они заперты в квартире, в которой она не живет. Собаки ходят в туалет на картонку и пол, а некоторые щенки уже умерли», — утверждают в публикации.

На жалобу людей уже отреагировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным ведомства, сообщение от жильца дома на Григоровском шоссе о ненадлежащем содержании животных соседкой поступило 23 июня.

«Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в полиции.