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«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку

Происшествия 21:52   24.06.2026
Елена Нагорная
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку

Жильцы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове жалуются на соседку, которая, по их утверждениям, превратила свою квартиру в свалку и питомник для собак. По словам людей, их подъезд уже можно считать «самым вонючим в городе».

В одном из Telegram-каналов люди рассказали, что женщина стаскивает в свое жилье на первом этаже мусор со всего микрорайона и держит там 12 собак, которых якобы не выгуливает.

«Женщина часто сидит возле метро “Холодная гора” и просит для собачек суповые наборы и деньги. Кружочком обведен пес, которого она пытается скрыть тряпкой. Она зарабатывает на собаках, а они заперты в квартире, в которой она не живет. Собаки ходят в туалет на картонку и пол, а некоторые щенки уже умерли», — утверждают в публикации.

На жалобу людей уже отреагировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным ведомства, сообщение от жильца дома на Григоровском шоссе о ненадлежащем содержании животных соседкой поступило 23 июня.

«Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в полиции.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 21:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жильцы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове жалуются на соседку, которая, по их утверждениям, превратила свою квартиру в свалку и питомник для собак.".