Заработок на костях: из квартиры-мусорки в Харькове спасли замученных собак

У жительницы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове, на которую в полицию пожаловались соседи, сотрудники КП «Центр обращения с животными» и правоохранители уже изъяли собак. Женщина годами держала четверолапых в заваленном мусором жилье, морила их голодом и использовала для попрошайничества возле станции метро «Холодная гора». В ходе проверки в квартире обнаружили трупы погибших животных. Все изъятые собаки — в ужасном состоянии.

Как сообщала МГ «Объектив», 23 июня в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными обратились жильцы указанного дома. Люди рассказали, что владелица квартиры на первом этаже годами сносила в помещение мусор и удерживала там 12 собак без выгула. Соседи утверждали, что женщина использовала животных для попрошайничества возле станции метро «Холодная гора», где просила деньги и еду на их содержание.

«Выяснилось, что владелица квартиры использует только одну собаку для постоянного попрошайничества вблизи станции метро «Холодная гора», тогда как другие животные остаются запертыми в квартире. Кроме того, подъезд загроможден большим количеством мусора и хлама. Соседи этого дома годами борются с тараканами, клопами, крысами и блохами, которые распространяются из этой квартиры. Неоднократно они имели возможность зафиксировать состояние жилья, когда хозяйка выходила из квартиры — оно было полностью завалено мусором, вплоть до потолка», — отмечают в КП «Центр обращения с животными».

В КП рассказали, что эта ситуация тянется не один год. Еще в 2021-м суд принял решение о конфискации собак у этой женщины, однако из-за неисполнения исполнительного производства животные так и остались у владелицы.

После транспортировки в приют ветеринары провели обследование собак и ужаснулись их состоянию. У всех животных диагностировали блошиный дерматит с многочисленными гнойными ранами на теле, длинные когти, которые причиняли сильную боль при опоре на лапы, конъюнктивит. Также у собак снижен гемоглобин, что свидетельствует об общем истощении организма, нарушения в работе внутренних органов. У отдельных животных есть признаки поражения печени и почек, а также симптомы хронического панкреатита. У одной из собак обнаружено новообразование печени, требующее хирургического вмешательства.

Кроме того, из-за ненадлежащего питания у животных разрушены зубы, а у одной из собак вообще отсутствует передняя лапа со следами старой травмы — ветеринары предполагают, что от голода конечность ей отгрызли другие собаки.

«Неоднократно жильцы дома сообщали о стойком трупном запахе, который исходит из квартиры на протяжении длительного времени, а также в тамбуре неоднократно находили мертвых животных. В ходе последующих событий правоохранители обнаружили тела погибших животных в квартире», — добавили в КП.

Протоколы ветеринарного обследования и материалы дела уже передают в правоохранительные органы для открытия производства по статье о жестоком обращении с животными.

Сейчас спасенные собаки находятся в КП «Центр обращения с животными», где получают лечение и реабилитацию. После того как их состояние стабилизируется, хвостиков передадут под опеку общественной организации «Animals 911» для дальнейшего ухода.