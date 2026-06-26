Live

Заработок на костях: из квартиры-мусорки в Харькове спасли замученных собак

Происшествия 20:34   26.06.2026
Елена Нагорная
Заработок на костях: из квартиры-мусорки в Харькове спасли замученных собак

У жительницы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове, на которую в полицию пожаловались соседи, сотрудники КП «Центр обращения с животными» и правоохранители уже изъяли собак. Женщина годами держала четверолапых в заваленном мусором жилье, морила их голодом и использовала для попрошайничества возле станции метро «Холодная гора». В ходе проверки в квартире обнаружили трупы погибших животных. Все изъятые собаки — в ужасном состоянии.

Как сообщала МГ «Объектив», 23 июня в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными обратились жильцы указанного дома. Люди рассказали, что владелица квартиры на первом этаже годами сносила в помещение мусор и удерживала там 12 собак без выгула. Соседи утверждали, что женщина использовала животных для попрошайничества возле станции метро «Холодная гора», где просила деньги и еду на их содержание.

«Выяснилось, что владелица квартиры использует только одну собаку для постоянного попрошайничества вблизи станции метро «Холодная гора», тогда как другие животные остаются запертыми в квартире. Кроме того, подъезд загроможден большим количеством мусора и хлама. Соседи этого дома годами борются с тараканами, клопами, крысами и блохами, которые распространяются из этой квартиры. Неоднократно они имели возможность зафиксировать состояние жилья, когда хозяйка выходила из квартиры — оно было полностью завалено мусором, вплоть до потолка», — отмечают в КП «Центр обращения с животными».

В КП рассказали, что эта ситуация тянется не один год. Еще в 2021-м суд принял решение о конфискации собак у этой женщины, однако из-за неисполнения исполнительного производства животные так и остались у владелицы.

После транспортировки в приют ветеринары провели обследование собак и ужаснулись их состоянию. У всех животных диагностировали блошиный дерматит с многочисленными гнойными ранами на теле, длинные когти, которые причиняли сильную боль при опоре на лапы, конъюнктивит. Также у собак снижен гемоглобин, что свидетельствует об общем истощении организма, нарушения в работе внутренних органов. У отдельных животных есть признаки поражения печени и почек, а также симптомы хронического панкреатита. У одной из собак обнаружено новообразование печени, требующее хирургического вмешательства.

Фото: КП «Центр обращения с животными»

Кроме того, из-за ненадлежащего питания у животных разрушены зубы, а у одной из собак вообще отсутствует передняя лапа со следами старой травмы — ветеринары предполагают, что от голода конечность ей отгрызли другие собаки.

Фото: КП «Центр обращения с животными»

«Неоднократно жильцы дома сообщали о стойком трупном запахе, который исходит из квартиры на протяжении длительного времени, а также в тамбуре неоднократно находили мертвых животных. В ходе последующих событий правоохранители обнаружили тела погибших животных в квартире», — добавили в КП.

Фото: КП «Центр обращения с животными»

Протоколы ветеринарного обследования и материалы дела уже передают в правоохранительные органы для открытия производства по статье о жестоком обращении с животными.

Фото: КП «Центр обращения с животными»

Сейчас спасенные собаки находятся в КП «Центр обращения с животными», где получают лечение и реабилитацию. После того как их состояние стабилизируется, хвостиков передадут под опеку общественной организации «Animals 911» для дальнейшего ухода.

Фото: КП «Центр обращения с животными»

Читайте также: Добычей браконьера на Харьковщине стала рыба из Красной книги – прокуратура

Автор: Елена Нагорная

Популярно

В Харькове — «прилет» FPV-дрона по территории АЗС: спасатели тушили пожар
В Харькове — «прилет» FPV-дрона по территории АЗС: спасатели тушили пожар
26.06.2026, 19:16
Новости Харькова — главное 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе, обмен
Новости Харькова — главное 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе, обмен
26.06.2026, 21:50
Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы
Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы
26.06.2026, 16:20
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
26.06.2026, 15:35
Заработок на костях: из квартиры-мусорки в Харькове спасли замученных собак
Заработок на костях: из квартиры-мусорки в Харькове спасли замученных собак
26.06.2026, 20:34
Пьяный водитель «копейки» протаранил дом на Харьковщине (фото)
Пьяный водитель «копейки» протаранил дом на Харьковщине (фото)
26.06.2026, 21:59

Новости по теме:

26.06.2026
Пьяный водитель «копейки» протаранил дом на Харьковщине (фото)
26.06.2026
$10 тыс. за фиктивную инвалидность: силовики разоблачили военного врача
26.06.2026
Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 27 июня
26.06.2026
Задержали в лесу: молодому парню на Харьковщине грозит тюремный срок
26.06.2026
Новая Северная Салтовка за 35 млн евро: Терехов презентовал проект в Польше


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Заработок на костях: из квартиры-мусорки в Харькове спасли замученных собак», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 20:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У жительницы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове, на которую в полицию пожаловались соседи, сотрудники КП «Центр обращения с животными» и правоохранители уже изъяли собак.".