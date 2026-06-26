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Добычей браконьера на Харьковщине стала рыба из Красной книги – прокуратура

Общество 14:15   26.06.2026
Виктория Яковенко
Добычей браконьера на Харьковщине стала рыба из Красной книги – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили 56-летнего жителя села Терновка Берестинского района, который, по данным следствия, решил заняться незаконной рыбалкой во время нереста.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в апреле мужчина, заранее подготовив запрещенные орудия лова — шесть рыболовных сеток, прибыл на автомобили к пруду в соседнем селе Огиевка.

«Он вышел на воду на своей надувной лодке и установил сетки, после чего вернулся на берег ждать улова. В тот же день вечером браконьер забрал орудие, незаконно выловив более 200 рыб, часть из которых занесена в Красную книгу Украины», — установили правоохранители.

Ущерб громаде составляет почти 350 тыс. гривен, подсчитали в прокуратуре.

Фигуранта правоохранители разоблачили сразу – они проезжали мимо ставка и заметили, как тот снимает рыболовные сети.

Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный вред (ч. 1 ст. 249 УКУ).

браконьера поймали на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
браконьера поймали на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
браконьера поймали на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, с 1 апреля на водоемах региона действует нерестовый запрет на отлов рыбы, информировал Харьковский рыбоохранный патруль.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 14:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 56-летнего жителя села Терновка Берестинского района, который, по данным следствия, решил заняться незаконной рыбалкой во время нереста.".