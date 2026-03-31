Об ограничениях с 1 апреля предупредили рыбаков на Харьковщине: подробности

С 1 апреля на водоемах действует нерестовый запрет на отлов рыбы, напомнил Харьковский рыбоохранный патруль.

«Определены сроки запрета отлова водных биоресурсов на период нереста: во всех водохранилищах с 01 апреля по 10 июня (включительно); во всех реках и их корневых водах (руслах рек со всеми действующими заливами) с 01 апреля по 20 мая (включительно); в придаточных водоемах (проливы, озера, пруды и другие водоемы, в том числе временно заливаемые водой в период весеннего наводнения) с 01 апреля по 30 июня (включительно). В нерестовый период инспекторы усиливают контроль на нерестилищах, проверяют перевозку рыбы, торговлю на рынках и т.д. Инспектор имеет право проверить орудия ловли, улов и документы — предъявляйте их без промедлений», — говорится в сообщении.

При этом патруль уточнил, что в Печенежском водохранилище и в водоеме-охладителе Змиевской ТЭС (озеро Лиман) нерестовый запрет установлен с 10 апреля по 20 июня включительно.

«Нарушение правил рыболовства карается как привлечением к административной, так и к уголовной ответственности, в зависимости от суммы причиненного ущерба. Штраф за нарушение правил рыболовства, согласно КУоАП, составляет от 34 до 680 грн. Кроме того, за незаконную добычу или уничтожение водных биоресурсов независимо от размера и веса, нарушитель должен оплатить убытки по таксам», — подчеркнули инспекторы.