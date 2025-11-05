На Харьковщине начал действовать запрет для рыбаков: что известно
В Харьковской области с 1 ноября запретили ловить рыбы на зимовальных ямах. Ограничение будет действовать до начала нереста в 2026 году.
«Кроме того, необходимо помнить, что в осенне-зимний период запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм. В то же время в течение всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, естественной или искусственной приманки», — отмечает Харьковский рыбоохранный патруль.
Там уточнили, что за нарушение запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.
«Если вы стали свидетелем нарушения Правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы, просим сообщать по номеру телефона «Горячей линии»: (099) 549 23 59», — обратились в патруле.
Напомним, в октябре инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля вместе с представителями Госпродпотребслужбы провели рейды на рынках Харькова и области. Там проинформировали, где и какие нарушения нашли. В частности, в двух городах (Чугуеве и Златополе) продавали свежую рыбу без документов. На лиц составили административные протоколы по части 1 статьи 88-1 КУоАП.
