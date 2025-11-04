Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Отказался обслуживать на украинском: таксиста из Харькова оштрафовали

Общество 15:23   04.11.2025
Виктория Яковенко
Отказался обслуживать на украинском: таксиста из Харькова оштрафовали

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила штраф в размере 5100 гривен на таксиста из Харькова. Отмечается, что он в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке.

В Офисе языкового омбудсмена объяснили, что такое наказание предусмотрено статьей 188-52 КУоАП. Также Ивановская направила обращение в Нацполицию, СБУ и центральный офис соответствующего сервиса такси.

В сервисе такси рассказали: доступ этого водителя к платформе ограничили, а все другие водители получили обновленное сообщение с требованием обслуживать пассажиров исключительно государственным.

«Мы ожидаем ответа и от правоохранительных органов о предоставлении правовой оценки высказываниям водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора. Лица, пренебрежительно относящиеся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Мы не имеем права терпеть проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд», — подчеркнула Ивановская.

Напомним, ранее активисты проекта «Деколонизация. Украина» обратились к Уполномоченному по защите государственного языка, СБУ и областного совета с требованием разобраться, на каком языке проводят уроки в лицее в Харькове. Поводом для обращения стало видео, которое опубликовали активисты в своем Telegram-канале. На нем преподаватель проводит урок на русском языке. Деколонизаторы утверждают, что на видео – спортзал КЗ «Харьковский лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Правоохранитель».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
04.11.2025, 12:29
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
04.11.2025, 04:03
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
04.11.2025, 09:38
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
04.11.2025, 15:26
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
04.11.2025, 08:01
Более 1,5 млн грн – убытки из-за пожара в клубе на Харьковщине после обстрела
Более 1,5 млн грн – убытки из-за пожара в клубе на Харьковщине после обстрела
04.11.2025, 16:18

Новости по теме:

25.10.2025
Удары по Харькову и езда дерзкого водителя – итоги 25 октября
24.10.2025
Пожилой мужчина на Харьковщине хотел откупиться за пьяное вождение — полиция
07.10.2025
Водителя Lexus, гонявшего на красный свет в Харькове, разыскали (видео)
27.09.2025
Пьяный водитель с фальшивыми правами ехал в комендантский час в Харькове
22.09.2025
Выпил и не пристегнулся: водитель пытался за 500 евро откупиться от копов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Отказался обслуживать на украинском: таксиста из Харькова оштрафовали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила штраф в размере 5100 гривен на таксиста из Харькова.".