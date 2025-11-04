Отказался обслуживать на украинском: таксиста из Харькова оштрафовали

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила штраф в размере 5100 гривен на таксиста из Харькова. Отмечается, что он в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке.

В Офисе языкового омбудсмена объяснили, что такое наказание предусмотрено статьей 188-52 КУоАП. Также Ивановская направила обращение в Нацполицию, СБУ и центральный офис соответствующего сервиса такси.

В сервисе такси рассказали: доступ этого водителя к платформе ограничили, а все другие водители получили обновленное сообщение с требованием обслуживать пассажиров исключительно государственным.

«Мы ожидаем ответа и от правоохранительных органов о предоставлении правовой оценки высказываниям водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора. Лица, пренебрежительно относящиеся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Мы не имеем права терпеть проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд», — подчеркнула Ивановская.

Напомним, ранее активисты проекта «Деколонизация. Украина» обратились к Уполномоченному по защите государственного языка, СБУ и областного совета с требованием разобраться, на каком языке проводят уроки в лицее в Харькове. Поводом для обращения стало видео, которое опубликовали активисты в своем Telegram-канале. На нем преподаватель проводит урок на русском языке. Деколонизаторы утверждают, что на видео – спортзал КЗ «Харьковский лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Правоохранитель».