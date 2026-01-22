На Харьковщине поймали пьяного водителя: суд запрещал ему садиться за руль
Следователи вручили подозрение 41-летнему жителю Малиновской громады, который, по данным правоохранителей, был лишен права вождения, но, несмотря на это, продолжал водить авто.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за управление в состоянии алкогольного опьянения.
«Судебные постановления и штрафы не остановили правонарушителя. Он продолжил выезжать на дороги, создавая угрозу жизни и безопасности других участников дорожного движения», – отметили правоохранители.
В частности, в конце года копы еще раз остановили этого горе-водителя.
«При проверке было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел законного права управлять автомобилем», — добавили в полиции.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) УКУ. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до 3 лет.
