На Харьковщине поймали пьяного водителя: суд запрещал ему садиться за руль

Общество 14:49   22.01.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине поймали пьяного водителя: суд запрещал ему садиться за руль Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Следователи вручили подозрение 41-летнему жителю Малиновской громады, который, по данным правоохранителей, был лишен права вождения, но, несмотря на это, продолжал водить авто.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за управление в состоянии алкогольного опьянения.

«Судебные постановления и штрафы не остановили правонарушителя. Он продолжил выезжать на дороги, создавая угрозу жизни и безопасности других участников дорожного движения», – отметили правоохранители.

В частности, в конце года копы еще раз остановили этого горе-водителя.

«При проверке было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел законного права управлять автомобилем», — добавили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) УКУ. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до 3 лет.

Автор: Виктория Яковенко
