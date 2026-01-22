Live

На Харківщині піймали п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо

Суспільство 14:49   22.01.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині піймали п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Слідчі вручили підозру 41-річному мешканцю Малинівської громади, який, за даними правоохоронців, був позбавлений права керування, але попри це продовжував водити авто.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, зокрема за керування у стані алкогольного сп’яніння.

«Судові постанови та накладені штрафи не зупинили правопорушника. Він продовжив виїжджати на дороги, створюючи загрозу життю та безпеці інших учасників дорожнього руху», – зазначили правоохоронці.

Зокрема, наприкінці року копи вкотре зупинили цього горе-водія.

«Під час перевірки було встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав законного права керувати автомобілем», – додали в поліції.

Тож слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення)  ККУ. Санкція статті передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років.

Читайте також: Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
