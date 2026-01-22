На Харківщині піймали п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
Слідчі вручили підозру 41-річному мешканцю Малинівської громади, який, за даними правоохоронців, був позбавлений права керування, але попри це продовжував водити авто.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, зокрема за керування у стані алкогольного сп’яніння.
«Судові постанови та накладені штрафи не зупинили правопорушника. Він продовжив виїжджати на дороги, створюючи загрозу життю та безпеці інших учасників дорожнього руху», – зазначили правоохоронці.
Зокрема, наприкінці року копи вкотре зупинили цього горе-водія.
«Під час перевірки було встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав законного права керувати автомобілем», – додали в поліції.
Тож слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) ККУ. Санкція статті передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років.
