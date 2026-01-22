Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)
ДТП, внаслідок якої загинула жінка, сталася 21 січня близько 14:40 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський у місті Чугуїв, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«71-річний водій автомобіля Subaru допустив зіткнення з вантажівкою DAF, якою керував 47-річний мешканець Дніпропетровської області», – розповіли правоохоронці.
Унаслідок аварії водій легковика зазнав тілесних ушкоджень, його шпиталізували. 69-річна пасажирка Subaru від отриманих травм загинула на місці.
Слідчі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, двох пішоходів на смерть збили в Харкові ввечері 20 січня. У Нацполіції повідомили: чоловік і жінка переходили дорогу по нерегульованому переходу. Наїзд на них здійснив водій автівки Opel Movano, чоловік 44 років. Пішоходи загинули на місці. Трагедія сталася в Немишлянському районі. Водія затримали, подробиці ДТП ще з’ясовують.
Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: автівка збила двох людей
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 12:34;