Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)

ДТП, внаслідок якої загинула жінка, сталася 21 січня близько 14:40 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський у місті Чугуїв, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«71-річний водій автомобіля Subaru допустив зіткнення з вантажівкою DAF, якою керував 47-річний мешканець Дніпропетровської області», – розповіли правоохоронці.

Унаслідок аварії водій легковика зазнав тілесних ушкоджень, його шпиталізували. 69-річна пасажирка Subaru від отриманих травм загинула на місці.

Слідчі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, двох пішоходів на смерть збили в Харкові ввечері 20 січня. У Нацполіції повідомили: чоловік і жінка переходили дорогу по нерегульованому переходу. Наїзд на них здійснив водій автівки Opel Movano, чоловік 44 років. Пішоходи загинули на місці. Трагедія сталася в Немишлянському районі. Водія затримали, подробиці ДТП ще з’ясовують.