Live

Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)

Происшествия 12:34   22.01.2026
Виктория Яковенко
Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

ДТП, в результате которого погибла женщина, произошло 21 января около 14:40 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в городе Чугуев, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«71-летний водитель автомобиля Subaru допустил столкновение с грузовиком DAF, которым управлял 47-летний житель Днепропетровской области», — рассказали правоохранители.

В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения, его госпитализировали. 69-летняя пассажирка Subaru от полученных травм погибла на месте.

Следователи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, двух пешеходов на смерть сбили в Харькове вечером 20 января. В Нацполиции сообщили: мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Наезд на них совершил водитель автомобиля Opel Movano, мужчина 44 лет. Пешеходы погибли на месте. Трагедия произошла в Немышлянском районе. Водителя задержали, подробности ДТП еще выясняются.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: автомобиль сбил двоих человек

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, смертельное ДТП
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, смертельное ДТП
22.01.2026, 12:37
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026, 23:00
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
22.01.2026, 06:00
В Харькове и области сегодня будет опасно – предупреждение синоптиков
В Харькове и области сегодня будет опасно – предупреждение синоптиков
22.01.2026, 07:35
Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)
Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)
22.01.2026, 12:34

Новости по теме:

21.01.2026
Смертельное ДТП в Харькове: автомобиль сбил двоих человек
21.01.2026
В Харькове насмерть сбили двоих пешеходов – подробности ДТП
20.01.2026
Велосипедиста сбили на Харьковщине: водителю легковушки вручили подозрение
20.01.2026
«Перепил» норму в 12 раз: ночью в Харькове произошло ДТП
17.01.2026
В Лозовой авария на водопроводе: Зеленский записал видео с места


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП, в результате которого погибла женщина, произошло 21 января около 14:40 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в городе Чугуев".