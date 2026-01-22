Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)

ДТП, в результате которого погибла женщина, произошло 21 января около 14:40 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в городе Чугуев, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«71-летний водитель автомобиля Subaru допустил столкновение с грузовиком DAF, которым управлял 47-летний житель Днепропетровской области», — рассказали правоохранители.

В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения, его госпитализировали. 69-летняя пассажирка Subaru от полученных травм погибла на месте.

Следователи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, двух пешеходов на смерть сбили в Харькове вечером 20 января. В Нацполиции сообщили: мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Наезд на них совершил водитель автомобиля Opel Movano, мужчина 44 лет. Пешеходы погибли на месте. Трагедия произошла в Немышлянском районе. Водителя задержали, подробности ДТП еще выясняются.