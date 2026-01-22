Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)
ДТП, в результате которого погибла женщина, произошло 21 января около 14:40 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в городе Чугуев, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«71-летний водитель автомобиля Subaru допустил столкновение с грузовиком DAF, которым управлял 47-летний житель Днепропетровской области», — рассказали правоохранители.
В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения, его госпитализировали. 69-летняя пассажирка Subaru от полученных травм погибла на месте.
Следователи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Напомним, двух пешеходов на смерть сбили в Харькове вечером 20 января. В Нацполиции сообщили: мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Наезд на них совершил водитель автомобиля Opel Movano, мужчина 44 лет. Пешеходы погибли на месте. Трагедия произошла в Немышлянском районе. Водителя задержали, подробности ДТП еще выясняются.
Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: автомобиль сбил двоих человек
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 12:34;