В Харькове насмерть сбили двоих пешеходов – подробности ДТП

ДТП произошло накануне около 19:00 в Немышлянском районе Харькова, проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как установили следователи, 51-летняя женщина и 50-летний мужчина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент их сбило авто Opel Movano – за рулем был 44-летний мужчина. От полученных травм люди погибли на месте происшествия.

«По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – уточнили копы.

На данный момент водитель задержан. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают.