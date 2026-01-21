В Харькове насмерть сбили двоих пешеходов – подробности ДТП
ДТП произошло накануне около 19:00 в Немышлянском районе Харькова, проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как установили следователи, 51-летняя женщина и 50-летний мужчина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент их сбило авто Opel Movano – за рулем был 44-летний мужчина. От полученных травм люди погибли на месте происшествия.
«По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – уточнили копы.
На данный момент водитель задержан. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают.
Читайте также: Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове насмерть сбили двоих пешеходов – подробности ДТП», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 10:25;