Смертельное ДТП в Харькове: среди пострадавших – ребенок (видео)

В результате ДТП погиб мужчина, еще три человека получили травмы, сообщает Нацполиция.

Авария произошла днем ​​19 апреля в Слободском районе Харькова.

Водитель легкового автомобиля Volkswagen, двигавшийся по улице Георгия Тарасенко, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Haval под управлением 48-летнего мужчины.

В результате столкновения погиб водитель Volkswagen.

Также пострадали мужчина, управлявший автомобилем Haval, и его пассажиры – 14-летняя девочка и две женщины 49 и 68 лет. Их госпитализировали.

Решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований из-за ДТП.

Устанавливают все происшествия аварии.

Видео: ХХ