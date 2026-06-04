Фото последствий утреннего обстрела Харькова показали в прокуратуре
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ВС РФ ударили по Харькову 4 июня около 09:10.
Предварительно, правоохранители установили, что по городу прилетел БпЛА типа «Герань-2».
«БпЛА попал в крышу многоквартирного жилого дома. В результате удара возник пожар. Детонации беспилотника не произошло. Его боевая часть упала на территорию детской площадки у дома», – пишут в прокуратуре.
Информации о пострадавших нет.
«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 11:48;