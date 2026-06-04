Фото последствий утреннего обстрела Харькова показали в прокуратуре

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ВС РФ ударили по Харькову 4 июня около 09:10.

Предварительно, правоохранители установили, что по городу прилетел БпЛА типа «Герань-2».

«БпЛА попал в крышу многоквартирного жилого дома. В результате удара возник пожар. Детонации беспилотника не произошло. Его боевая часть упала на территорию детской площадки у дома», – пишут в прокуратуре.

Информации о пострадавших нет.

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.