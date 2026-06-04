Фото наслідків ранкового обстрілу Харкова показали у прокуратурі
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ЗС РФ ударили по Харкову 4 червня близько 09:10.
Попередньо правоохоронці встановили, що по місту прилетів БпЛА типу “Герань-2”.
“БпЛА влучив у дах багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок удару виникла пожежа. Детонації безпілотника не відбулося. Його бойова частина впала на територію дитячого майданчика поблизу будинку“, – пишуть у прокуратурі.
Інформації щодо постраждалих немає.
“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 11:48;