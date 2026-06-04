Фото наслідків ранкового обстрілу Харкова показали у прокуратурі

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ЗС РФ ударили по Харкову 4 червня близько 09:10.

Попередньо правоохоронці встановили, що по місту прилетів БпЛА типу “Герань-2”.

“БпЛА влучив у дах багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок удару виникла пожежа. Детонації безпілотника не відбулося. Його бойова частина впала на територію дитячого майданчика поблизу будинку“, – пишуть у прокуратурі.

Інформації щодо постраждалих немає.

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.