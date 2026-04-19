Смертельна ДТП у Харкові: серед постраждалих – дитина (відео)

Події 16:06   19.04.2026
Оксана Якушко
Внаслідок ДТП загинув чоловік, ще троє людей отримали травми, повідомляє Нацполіція.

Аварія сталася вдень 19 квітня у Слобідському районі Харкова.

Водій легкової автівки Volkswagen, що рухався вулицею Георгія Тарасенка, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Haval під керуванням 48-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення загинув керманич Volkswagen.

Також постраждали чоловік, що кермував автівкою Haval, і його пасажири – 14-річна дівчина та двоє жінок 49 та 68 років. Їх ушпиталили.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань через ДТП.

Встановлюють всі обставини аварії.

Відео: ХХ

Читайте також: Теракт у Києві: проти копів, які залишили матір та сина під час стрілянини, відкрили справу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Смертельна ДТП у Харкові: серед постраждалих – дитина (відео)
Смертельна ДТП у Харкові: серед постраждалих – дитина (відео)
19.04.2026, 16:06
Теракт у Києві: проти копів, що покинули мати і сина під час стрілянини, відкрили справу
Теракт у Києві: проти копів, що покинули мати і сина під час стрілянини, відкрили справу
19.04.2026, 15:27
Графіки руху електричок змінилися на Харківщині: чому
Графіки руху електричок змінилися на Харківщині: чому
19.04.2026, 12:52
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
На 300 тисяч гривень наловив риби – браконьєра затримали на Харківщині
На 300 тисяч гривень наловив риби – браконьєра затримали на Харківщині
19.04.2026, 13:57

Новини за темою:

17.04.2026
У Харкові BMW збив пішохода, він помер у “швидкій” (фото)
15.04.2026
Підліток травмувався у ДТП на Харківщині
14.04.2026
Літнього чоловіка збили у ДТП у центрі Харкова: деталі
09.04.2026
195 аварій сталося в березні на Харківщині: названі найнебезпечніші дні (фото)
08.04.2026
Смертельне зіткнення автобуса із мотоциклом на Салтівці: загинув 18-річний


  Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 16:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП загинув чоловік, ще троє людей отримали травми, повідомляє Нацполіція.".