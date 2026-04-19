Смертельна ДТП у Харкові: серед постраждалих – дитина (відео)

Внаслідок ДТП загинув чоловік, ще троє людей отримали травми, повідомляє Нацполіція.

Аварія сталася вдень 19 квітня у Слобідському районі Харкова.

Водій легкової автівки Volkswagen, що рухався вулицею Георгія Тарасенка, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Haval під керуванням 48-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення загинув керманич Volkswagen.

Також постраждали чоловік, що кермував автівкою Haval, і його пасажири – 14-річна дівчина та двоє жінок 49 та 68 років. Їх ушпиталили.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань через ДТП.

Встановлюють всі обставини аварії.

