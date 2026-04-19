Теракт у Києві: проти копів, що покинули мати і сина під час стрілянини, відкрили справу

Про відкриття кримінального провадження проти двох копів повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Мережу обурило відео, де двоє копів під час нападу терориста залишили двох цивільних, один з яких – дитина, і втекли, внаслідок чого люди отримали поранення.

«За фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня 2026 року розпочали кримінальне провадження. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», – заявив Руслан Кравченко.

Після поширення відео міністр ВС Ігор Клименко заявив, що правоохоронців відсторонили і розпочали службове розслідування щодо них.

Згодом глава МВС оцінив дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

«Ганебна, негідна поведінка. Це – сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників», – прокоментував Ігор Клименко.

Він наголосив, що не коректно на цьому прикладі узагальнювати роботу всієї поліції лише за діями двох працівників.

« Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили», – наголосив Клименко.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві стався теракт: озброєний чоловік біг вулицею та розстрілював людей. Внаслідок теракту загинули 6 людей, 14 поранені.