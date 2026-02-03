Двоє рятувальників на Харківщині потрапили під повторний обстріл вночі – МВС

Щонайменше 12 людей постраждали внаслідок нічних ворожих ударів на Харківщині, Сумщині, Київщині та в столиці, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

«Серед травмованих – двоє наших рятувальників, які потрапили під повторний обстріл у Харківській області», – зазначив Клименко.

Він розповів, що наразі складна ситуація з теплопостачанням у Києві, Харкові та Дніпрі.

«До ліквідації наслідків обстрілу залучили зведені загони, зокрема верхолазів та інженерні розрахунки», – уточнили в МВС.

Крім цього, Клименко повідомив, що у Харкові зараз розгортають додаткові пункти підтримки населення. Туди направляють спецтехніку та фахівців з інших регіонів.

«Лінія 112 по всій країні продовжує приймати повідомлення про відсутність постачання тепла, електроенергії, води. Станом на зараз оператори опрацювали близько 70 тисяч звернень», – підсумував Клименко.

Нагадаємо, у Харкові вночі лунали десятки вибухів. Місто атакували ракетами, БпЛА та КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив, що удари цілеспрямовано адресували енергетичній інфраструктурі. У Харкові змушені у 20-градусний мороз зливати систему опалення 820 житлових будинків. Він також повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджені енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції. Практично зруйнована ТЕЦ-5, яка заживлює частину міста. Будинків без тепла могло бути більше.