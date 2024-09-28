Подвійний удар по лікарні в Сумах: уже 7 загиблих, 12 важко поранених (відео)
Сьогодні росіяни двічі вдарили шахедом по лікарні у Сумах. Станом зараз відомо про 7 загиблих та 12 тяжких поранених, повідомили в Сумській ОВА.
Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів, що в результаті першого удару шахеда загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття кількох поверхів лікарні. Почалася евакуація пацієнтів та персоналу.
«Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліціянти. Тоді ж під час евакуації хворих ворог знову завдав удару», – повідомив Клименко.
Відомо, що серед загиблих був поліціянт. Ще одного поліціянта поранено.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Shahed, БПЛА, БПЛА Shahed, дрон, загиблі, Игорь Клименко, полицейские, поранені, Сумская ОВА, Сумы;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 11:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни двічі вдарили шахедом по лікарні у Сумах. Станом зараз відомо про 7 загиблих та 12 тяжких поранених, повідомили в Сумській ОВА.".