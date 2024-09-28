Подвійний удар по лікарні в Сумах: уже 7 загиблих, 12 важко поранених (відео)

Сьогодні росіяни двічі вдарили шахедом по лікарні у Сумах. Станом зараз відомо про 7 загиблих та 12 тяжких поранених, повідомили в Сумській ОВА.

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів, що в результаті першого удару шахеда загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття кількох поверхів лікарні. Почалася евакуація пацієнтів та персоналу.

«Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліціянти. Тоді ж під час евакуації хворих ворог знову завдав удару», – повідомив Клименко.

Відомо, що серед загиблих був поліціянт. Ще одного поліціянта поранено.