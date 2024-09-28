П’ятеро постраждалих за добу внаслідок обстрілів росіян Харківщини
Вранці росіяни вже гатили по Куп’янщині, внаслідок чого зруйнований приватний будинок, горіли три комбайни і є двоє постраждалих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
▪️ 17:03 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік.
▪️ 28 вересня 05:20 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждали 68-річний чоловік та 68-річна жінка.
▪️ 28 вересня 04:49 Куп’янський р-н., Великобурлуцька ТГ, с. Шипувате. Влучання в складську будівлю підприємства. Горіли 3 зернозбиральних комбайни.
▪️ 16:30 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ, с. Новоосинове. Влучання в приватний будинок.
▪️ 16:15 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, с. Ківшарівка. Обстріл 5-поверхового житлового будинку. Постраждала жінка 43 років.
▪️ 15:30 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ., с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 2 господарські споруди.
▪️ 11:00 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ, с. Курилівка. Постраждала 47-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу.
▪️ 09:00 Куп’янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: комбайн, Купянщина, обстріл, Олег Синегубов, пострадалі, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 08:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці росіяни вже гатили по Куп’янщині, внаслідок чого зруйнований приватний будинок, горіли три комбайни і є двоє постраждалих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".