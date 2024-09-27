73-річний чоловік травмований внаслідок удару КАБом по Харкову

Близько 17:00 росіяни в черговий раз завдали авіаудару УМПБ Д-30СН у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Авіабомба влучила у відкриту місцевість у Київському районі. Пошкоджені паркани та вікна щонайменше 10 житлових будинків. Вибухову травму отримав 73-річний чоловік. За уточненими даними, удар по місту був нанесений.

27 вересня близько 16:00 росіяни завдали авіаудари по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Вибухове поранення отримала 43-річна жінка.

О 16:30 росіяни вдарили ФАБ-250 з УМПК з тактичної авіації по селу Новоосинове Купʼянського району. Зафіксовані влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі. На щастя, без постраждалих.