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73-річний чоловік травмований внаслідок удару КАБом по Харкову

Події 22:08   27.09.2024
Оксана Якушко
73-річний чоловік травмований внаслідок удару КАБом по Харкову

Близько 17:00 росіяни в черговий раз завдали авіаудару УМПБ Д-30СН у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Авіабомба влучила у відкриту місцевість у Київському районі. Пошкоджені паркани та вікна щонайменше 10 житлових будинків. Вибухову травму отримав 73-річний чоловік. За уточненими даними, удар по місту був нанесений.

27 вересня близько 16:00 росіяни завдали авіаудари по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Вибухове поранення отримала 43-річна жінка.

О 16:30 росіяни вдарили ФАБ-250 з УМПК з тактичної авіації по селу Новоосинове Купʼянського району. Зафіксовані влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі. На щастя, без постраждалих.

Читайте також: Удар КАБа по Харкову: постраждали приватні будинки, є пожежа – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 22:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:00 росіяни в черговий раз завдали авіаудару УМПБ Д-30СН у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.".