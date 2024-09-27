73-летний мужчина ранен в результате удара КАБом по Харькову
Около 17:00 россияне в очередной раз нанесли авиаудар УМПБ Д-30СН по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Авиабомба ударила по открытой местности в Киевском районе. Повреждены заборы и окна не менее 10 жилых домов. Взрывную травму получил 73-летний мужчина.
27 сентября около 16:00 россияне нанесли авиаудары по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждена жилищная инфраструктура. Взрывное ранение получила 43-летняя женщина.
В 16:30 россияне ударили ФАБ-250 из УМПК по тактической авиации по селу Новоосиново Купянского района. Зафиксированы попадания в жилые дома, вспыхнули пожары. К счастью, без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бомба, поранений, пострадавший, УМПБ-30, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 22:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:00 россияне в очередной раз нанесли авиаудар УМПБ Д-30СН по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.".