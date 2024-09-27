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73-летний мужчина ранен в результате удара КАБом по Харькову

Происшествия 22:08   27.09.2024
Оксана Якушко
73-летний мужчина ранен в результате удара КАБом по Харькову

Около 17:00 россияне в очередной раз нанесли авиаудар УМПБ Д-30СН по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Авиабомба ударила по открытой местности в Киевском районе. Повреждены заборы и окна не менее 10 жилых домов. Взрывную травму получил 73-летний мужчина.

27 сентября около 16:00 россияне нанесли авиаудары по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждена жилищная инфраструктура. Взрывное ранение получила 43-летняя женщина.

В 16:30 россияне ударили ФАБ-250 из УМПК по тактической авиации по селу Новоосиново Купянского района. Зафиксированы попадания в жилые дома, вспыхнули пожары. К счастью, без пострадавших.

Читайте также: Удар КАБа по Харькову: пострадали частные дома, есть пожар — Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 22:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:00 россияне в очередной раз нанесли авиаудар УМПБ Д-30СН по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.".