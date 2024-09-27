Взрыв в Харькове: Синегубо рассказал, куда «прилетело»
Около 17:00 в Харькове раздался взрыв.
Дополнено в 17:30: «Пострадали несколько частных домов и есть угроза распространения огня на месте попадания вражеского КАБа. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил Игорь Терехов.
Дополнено: 17:12:
«Попадания в окрестностях Харькова. КАБ попал в частный дом в Киевском районе. Профильные службы выехали на место попадания», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На месте вражеского удара возник пожар. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под ударом вражеской авиации. Возможны повторные пуски КАБов.
Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, КАБ, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 17:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:00 в Харькове раздался взрыв.".