Взрыв в Харькове: Синегубо рассказал, куда «прилетело»

Около 17:00 в Харькове раздался взрыв.

Дополнено в 17:30: «Пострадали несколько частных домов и есть угроза распространения огня на месте попадания вражеского КАБа. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил Игорь Терехов.

Дополнено: 17:12:

«Попадания в окрестностях Харькова. КАБ попал в частный дом в Киевском районе. Профильные службы выехали на место попадания», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На месте вражеского удара возник пожар. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под ударом вражеской авиации. Возможны повторные пуски КАБов.

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.