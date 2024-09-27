Вибух у Харкові: Синєгубов розповів, куди “прилетіло”

Близько 17:00 у Харкові пролунав вибух.

Доповнено о 17:30: “Постраждали кілька приватних будинків, і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання ворожого КАБу. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив Ігор Терехов.

Доповнено о 17:12: “Влучання на околицях Харкова. КАБ влучив у приватний будинок у Київському районі. Профільні служби виїхали на місце влучання”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На місці ворожого удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила”, – заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під ударом ворожої авіації. Можливі повторні пуски КАБів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих КАБів.