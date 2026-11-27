По одному із населених пунктів громади вдарили безпілотником уранці 27 листопада, пише начальник Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов.

“Пошкоджено декілька житлових будинків: вибито вікна, пошкоджено покрівлі, паркани та господарські споруд”, – уточнив Гололобов.

Постраждалих через “прильоти” немає.

Нагадаємо, 27 листопада росіяни також обстрілювали Харків. Перший вибух уранці в Харкові пролунав близько 07:40. Міський голова Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по Шевченківському району. Росіяни обстріляли автозаправку. Постраждали троє людей, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Незабаром Терехов повідомив про ще один удар по місту. Цього разу прилетіло по Київському району. Інформація про постраждалих не надходила, уточнив Синєгубов.