По одному из населенных пунктов громады ударили беспилотником утром 27 ноября, пишет начальник Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов.

«Повреждены несколько жилых домов: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и хозяйственные постройки», – уточнил Гололобов.

Пострадавших из-за «прилетов» нет.

Напомним, 27 ноября россияне также обстреливали Харьков. Первый взрыв утром в Харькове прозвучал около 07:40. Городской голова Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по Шевченковскому району. Россияне обстреляли автозаправку. Пострадали трое людей, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Вскоре Терехов сообщил о еще одном ударе по городу. На этот раз прилетело по Киевскому району. Информации о пострадавших не поступала, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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