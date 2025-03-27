Сегодня 27 марта: какой день в истории

27 марта год назад по Харькову впервые ударили КАБами. В 2014-м Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. В 1977-м произошла самая масштабная катастрофа в истории гражданской авиации. В 1968-м погиб первый космонавт мира Юрий Гагарин. В 1964-м произошло второе по мощности в мире (за время наблюдений) землетрясение – Большое Аляскинское. В 1915-м в США отправили на пожизненный карантин знаменитую «Тифозную Мэри». В 1664-м казнили бывшего гетмана Украины Ивана Выговского.

Праздники и памятные даты 27 марта

27 марта в Украине – День нефролога.

В мире – Всемирный день театра.

Также сегодня: Международный День виски, День испанской паэльи, Международный день каракулей, День Виагры.

27 марта в истории

27 марта 1664 года казнили бывшего гетмана Украины Ивана Выговского. Подробнее.

27 марта 1911 года родился Михаил Сорока – активист ОУН и организатор восстаний в советских концлагерях (в частности, Кенгирского восстания). Подробнее.

27 марта 1915 года в США отправили на пожизненный карантин знаменитую «Тифозную Мэри». Подробнее.

27 марта 1964 года произошло второе по мощности в мире (за время наблюдений) землетрясение – Большое Аляскинское. Подробнее.

27 марта 1968 года погиб первый космонавт мира Юрий Гагарин. Летчик разбился в авиакатастрофе во Владимирской области РСФСР. Вместе с ним погиб летчик-испытатель Владимир Серегин.

27 марта 1977 года произошла самая масштабная катастрофа в истории гражданской авиации. В этот день в аэропорту Лос-Родеос на острове Тенерифе (Канарские острова) столкнулись два пассажирских самолета. Подробнее.

27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. Крым и Севастополь признали неотделимыми частями Украины 100 стран-членов ООН из 194. Против резолюции проголосовали 11 стран, 58 воздержались, остальные не участвовали в голосовании.

27 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов и областная прокуратура заявили о похищении накануне оккупантами мэра Балаклеи Ивана Столбового и нескольких сотрудников горсовета. Позже выяснится, что мэр перешел на сторону врага.

27 марта 2024 года по Харькову впервые ударили российские управляемые авиабомбы.

Перед тем, 25 марта КАБ долетел Дергачей — впервые так близко к областному центру. 27-го «прилет» был по Павловому Полю и району Института неотложной хирургии. Первое попадание пришлось по школе, второе – прямо посреди дворов. Один человек погиб, еще восемнадцать пострадали, среди них четверо детей. В дальнейшем в мэрии подсчитали – от первого удара КАБами в Харькове получили повреждения 18 жилых домов, вылетело 800 окон.

Позже следователи установили – враг атаковал двумя УМПБ Д-30 СН, изготовленными на базе ФАБ-250.

«По Харькову ударили авиабомбами — впервые с 2022 года», — констатировал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

На событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что жизненно важные задачи – укрепление ПВО и ускорение предоставления Украине F-16.

«Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова», — подчеркнул Зеленский.

Впоследствии Украина получила и F-16, и дополнительные Patriot. Начальник ХОВА Олег Синегубов даже сообщил, что в Харьковской области Patriot применяли. Однако небо над Харьковом ими так и не защищают. Как сказал Синегубов в недавнем интервью: «Какой бы Patriot ни стоял, нужно несколько эшелонов, несколько линий противовоздушной обороны самого Patriot».

После этого, первого, авиаудара и до середины осени КАБы были настоящей бедой Харькова. Постепенно они стали долетать до любой точки города. По статистике мэрии, в течение 2024 года по Харькову прилетело более 160 управляемых авиабомб разных типов.

Церковный праздник

27 марта чтят память мученицы Матроны Солунской. Подробнее.

Народные приметы

Туман и иней утром 27 марта указывают на урожайный год.

Если птицы кружат высоко, то дожди будут нескоро.

Что нельзя делать 27 марта

Нельзя ревновать.

Нельзя выяснять отношения.

Нельзя проявлять свою обиду на человека.