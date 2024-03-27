Сегодня 27 марта: какой праздник и день в истории

27 марта 1664 года казнили бывшего гетмана Украины Ивана Выговского. В 1915-м в США отправили на пожизненный карантин знаменитую «Тифозную Мэри». В 1964-м произошло второе по мощности в мире (за время наблюдений) землетрясение – Большое Аляскинское. В 1968-м погиб первый космонавт мира Юрий Гагарин. В 1977-м произошла самая масштабная катастрофа в истории гражданской авиации. В 2014-м Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины.

Праздники и памятные даты 27 марта

27 марта в Украине – День нефролога.

В мире – Всемирный день театра.

Также отмечают: Международный День виски, Международный день каракулей, День виагры.

27 марта в истории

27 марта 1664 года казнили бывшего гетмана Украины Ивана Выговского. Подробнее.

27 марта 1911 года родился Михаил Сорока – активист ОУН и организатор восстаний в советских концлагерях (в частности, Кенгирского восстания). Подробнее.

27 марта 1915 года в США отправили на пожизненный карантин знаменитую «Тифозную Мэри».

Кухарка Мэри Маллон стала первым человеком, которого признали бессимптомным носителем брюшного тифа. До того как ее выявили и изолировали, женщина успела заразить смертельно опасной болезнью не менее 53 человек, из которых трое скончались. В карантине она провела более 20 лет жизни, будучи убежденной в том, что ее затравили намеренно – из-за пристрастного отношения к иммигрантам из Ирландии. Мэри пыталась судиться за свои права и свободу, однако Верховный суд США отклонил ее ходатайство. Это дело получило чрезвычайную огласку в СМИ и обществе.

Как считают, Мэри Маллон уже родилась с хронической болезнью, поскольку ее мать болела брюшным тифом во время беременности. При этом у самой девушки никогда не было симптомов. В 15 лет она эмигрировала из Ирландии в США и, достигнув совершеннолетия, начала работать кухаркой в богатых семьях. В то время брюшной тиф был достаточно распространенной болезнью – в большинстве своем причиной распространения были нарушения норм гигиены, плохое состояние водопроводов (или вообще их отсутствие) и т.д. Так что долгое время то, что вокруг Мэри люди начинают болеть, никто не связывал с ней лично. Тем более что кухарка подвергала термической обработке блюда. Но был нюанс – ее коронное персиковое мороженое, которое, конечно, никакой температурой не обрабатывалось и стало просто идеальной средой для распространения бактерий. Женщина переходила из одной семьи в другую, и у любых новых хозяев и их прислуги происходили вспышки тифа. Во время работы кухарки в Нью-Йорке за семь лет такие вспышки зафиксировали в семи семьях.

Первую серьезную попытку провести расследование причин заболеваемости предпринял владелец особняка Джордж Томпсон – Мэри работала у семьи, арендовавшей это жилье. Владелец обеспокоился тем, что слава места, где распространяется брюшной тиф, не позволит ему зарабатывать на аренде недвижимости. Поэтому вызвал экспертов, проведших исследование. Они взяли анализы воды, исследовали канализационную систему дома – все возможные варианты, но ни в одной из проб не обнаружили возбудителей тифа. Кухарку не заподозрили. А уже в следующем году расследование проводили по заказу ее нового работодателя – Уолтера Бовена. У него были еще более веские причины разобраться, откуда возникла вспышка болезни, ведь от нее умерла его дочь. К делу приобщили исследователя брюшного тифа Джорджа Сопера. Именно он смог вычислить Мэри. Но это было полдела – кухарка наотрез отказывалась сдать анализы. Она была убеждена, что тиф просто бушует в стране, а ее пытаются сделать «крайней». Тем более – в тот момент еще не было доказанных случаев существования бессимптомных носителей тифа.

Так как Мэри наотрез отказывалась сотрудничать, Сопер обратился в Департамент здравоохранения Нью-Йорка, заявив о чрезвычайной опасности. Кухарку ловили вместе с полицией, насильно затащили в «скорую» и доставили в инфекционную больницу. А там держали прикованной к постели, чтобы взять необходимые анализы. Они все же подтвердили наличие возбудителя тифа. Женщину попытались лечить, на время бациллы якобы исчезали из анализов, а затем вновь появлялись. Так что в 1907 году ее впервые отправили на трехлетний карантин. А выпустили из него с требованием больше никогда не работать кухаркой. Некоторое время женщина придерживалась этого условия. Но не смогла зарабатывать на достойную жизнь другими способами Так что сменила фамилию – и вернулась к приготовлению пищи. Сама она была совершенно убеждена, что не является причиной заболеваний у окружающих. За следующие пять лет она поработала на кухне нескольких отелей, в ресторане на Бродвее и даже в санатории в Нью-Джерси. Во всех заведениях случались вспышки тифа, но «Тифозную Мэри» поймали вторично только в 1915 году, когда она работала в госпитале для женщин Слоун. Там произошла вспышка тифа – заболели более 20 человек, а одна пациентка умерла. Главный врач обратился к тому же Соперу, а тот узнал «подозреваемую» по словесному портрету. Мэри арестовали и из-за нарушения требований «предварительного освобождения» отправили на пожизненный карантин. В таких условиях ограничения свободы она прожила до смерти – в возрасте 69 лет. Умерла Мэри, конечно, не от тифа. Ее подкосила пневмония. До конца жизни она считала себя жертвой государственного и полицейского произвола. В СМИ после ее повторного ареста в 1915-м женщину в большинстве своем травили, обвиняя в умышленном распространении смертельной болезни. Попытка защитить свои права через суд ей тоже не удалась.

27 марта 1964 года произошло второе по мощности в мире (за время наблюдений) землетрясение – Большое Аляскинское. Подробнее.

27 марта 1968 года погиб первый космонавт мира Юрий Гагарин. Летчик разбился в авиакатастрофе во Владимирской области РСФСР. Вместе с ним погиб летчик-испытатель Владимир Серегин.

27 марта 1977 года произошла самая масштабная катастрофа в истории гражданской авиации. В этот день в аэропорту Лос-Родеос на острове Тенерифе (Канарские острова) столкнулись два пассажирских самолета. Подробнее.

27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. Крым и Севастополь признали неотделимыми частями Украины 100 стран-членов ООН из 194. Против резолюции проголосовали 11 стран, 58 воздержались, остальные не участвовали в голосовании.

27 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов и областная прокуратура заявили о похищении накануне оккупантами мэра Балаклеи Ивана Столбового и нескольких сотрудников горсовета. Позже выяснится, что мэр перешел на сторону врага.

Церковный праздник

27 марта чтят память мученицы Матроны Солунской. Она была рабыней иудейки Павтилы, жены одного из солунских военачальников. Павтила заставляла Матрону перейти в иудейство, но та исповедовала христианство и ходила в церковь. За это Павтила избивала Матрону и издевалась над ней. Однажды, узнав, что рабыня была в церкви, хозяйка после избиения оставила ее на четыре дня без воды и еды. Но, вернувшись в помещение, где покинула Матрону, Павтила нашла ее освобожденной от уз, Матрона молилась. Тогда хозяйка жестоко избила рабыню толстыми палками и заперла на ночь, в течение которой Матрона умерла. Тело мученицы по распоряжению Павтилы бросили в море. Однако христиане нашли его и с честью похоронили. А вот Павтила не надолго пережила свою рабыню. На том самом месте, где тело Матроны сбросили со стены, оступилась и Павтила. Она упала и разбилась насмерть.

Народные приметы

Туман и иней утром 27 марта указывают на урожайный год.

Если птицы кружат высоко, то дожди будут нескоро.

Что нельзя делать 27 марта

Нельзя ревновать.

Нельзя выяснять отношения.

Нельзя проявлять свою обиду на человека.