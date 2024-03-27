Сьогодні 27 березня: яке свято та день в історії

27 березня 1664 року стратили колишнього гетьмана України Івана Виговського. У 1915-му в США відправили на довічний карантин знамениту “Тифозну Мері”. У 1964-му стався другий за потужністю у світі (за час спостережень) землетрус – Великий Аляскинський. У 1968-му загинув перший космонавт світу Юрій Гагарін. У 1977-му сталася наймасштабніша катастрофа в історії цивільної авіації. У 2014-му Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України.

Свята та пам’ятні дати 27 березня

27 березня в Україні – День нефролога.

У світі – Всесвітній день театру.

Також відзначають: Міжнародний День віскі, Міжнародний день каракулів, День віагри.

27 березня в історії

27 березня 1664 року стратили колишнього гетьмана України Івана Виговського. Детальніше.

27 березня 1911 року народився Михайло Сорока – активіст ОУН та організатор повстань у радянських концтаборах (зокрема, Кенгірського повстання). Детальніше.

27 березня 1915 року в США відправили на довічний карантин знамениту “Тифозну Мері”.

Кухарка Мері Меллон стала першою людиною, яку визнали безсимптомним носієм черевного тифу. До того, як її виявили та ізолювали, жінка встигла заразити смертельно небезпечною хворобою не менше 53 людей, з яких троє померли. У карантині вона провела понад 20 років життя, бувши переконаною в тому, що її зацькували навмисно – через упереджене ставлення до іммігрантів з Ірландії. Мері намагалася судитися за свої права та свободу, проте Верховний суд США відхилив її клопотання. Ця справа набула надзвичайного розголосу у ЗМІ та суспільстві.

Як вважають, Мері Меллон вже народилася з хронічною хворобою, оскільки її мати хворіла на черевний тиф під час вагітності. При цьому сама дівчина ніколи не мала симптомів. У 15 років вона емігрувала з Ірландії до США і, досягнувши повноліття, почала працювати куховаркою в багатих сім’ях. На той час черевний тиф був досить поширеною хворобою – здебільшого причиною поширення були порушення норм гігієни, поганий стан водопроводів (або взагалі їх відсутність) тощо. Тож тривалий час те, що навколо Мері люди починають хворіти, ніхто не пов’язував із нею особисто. Тим більше, що куховарка піддавала термічній обробці страви. Але був нюанс – її коронне персикове морозиво, яке, звичайно, ніякою температурою не оброблялося та стало просто ідеальним середовищем для поширення бактерій. Жінка переходила з однієї сім’ї в іншу, і в будь-яких нових господарів та їхньої прислуги відбувалися спалахи тифу. Під час роботи куховарки в Нью-Йорку за сім років такі спалахи зафіксували в семи сім’ях.

Першу серйозну спробу провести розслідування причин захворюваності зробив власник особняка Джордж Томпсон – Мері працювала у родині, яка орендувала це житло. Власник стурбувався тим, що слава місця, де поширюється черевний тиф, не дозволить йому заробляти на оренді нерухомості. Тому викликав експертів, які провели дослідження. Вони взяли аналізи води, досліджували каналізаційну систему будинку – всі можливі варіанти, але в жодній із проб не виявили збудників тифу. Кухарку не запідозрили. А вже наступного року розслідування проводили на замовлення нового роботодавця – Волтера Бовена. У нього були ще більш вагомі причини розібратися, звідки виник спалах хвороби, адже від неї померла його дочка. До справи долучили дослідника черевного тифу Джорджа Сопера. Саме він зміг вирахувати Мері. Але це була половина справи – куховарка навідріз відмовлялася здати аналізи. Вона була переконана, що тиф просто вирує в країні, а її намагаються зробити “крайньою”. Щобільше – на той момент ще не було доведених випадків існування безсимптомних носіїв тифу.

Оскільки Мері навідріз відмовлялася співпрацювати, Сопер звернувся до Департаменту охорони здоров’я Нью-Йорка, заявивши про надзвичайну небезпеку. Кухарку ловили разом із поліцією, насильно затягли до “швидкої” та доставили до інфекційної лікарні. А там тримали прикутою до ліжка, щоби взяти необхідні аналізи. Вони все ж таки підтвердили наявність збудника тифу. Жінку спробували лікувати, на якийсь час бацили нібито зникали з аналізів, а потім знову з’являлися. Тож у 1907 році її вперше відправили на трирічний карантин. А випустили з нього із вимогою більше ніколи не працювати куховаркою. Якийсь час жінка дотримувалася цієї умови. Але не змогла заробляти на гідне життя іншими способами. Тому змінила прізвище – і повернулася до приготування їжі. Сама вона була переконана, що не є причиною захворювань у навколишніх. За п’ять років вона попрацювала на кухні кількох готелів, у ресторані на Бродвеї та навіть у санаторії в Нью-Джерсі. У всіх закладах траплялися спалахи тифу, але “Тифозну Мері” спіймали вдруге лише у 1915 році, коли вона працювала у шпиталі для жінок Слоун. Там стався спалах тифу – захворіло понад 20 людей, а одна пацієнтка померла. Головний лікар звернувся до того ж Сопера, а той упізнав “підозрювану” за словесним портретом. Мері заарештували та через порушення вимог “попереднього звільнення” відправили на довічний карантин. У таких умовах обмеження свободи вона прожила до смерті – у віці 69 років. Померла Мері, звісно, ​​не від тифу. Її підкосила пневмонія. До кінця життя вона вважала себе жертвою державного та поліцейського свавілля. У ЗМІ після її повторного арешту в 1915-му жінку здебільшого цькували, звинувачуючи в навмисному поширенні смертельної хвороби. Спроба захистити свої права через суд їй також не вдалася.

27 березня 1964 року стався другий за потужністю у світі (за час спостережень) землетрус – Великий Аляскинський. Детальніше.

27 березня 1968 року загинув перший космонавт світу Юрій Гагарін. Льотчик розбився в авіакатастрофі у Володимирській області РРФСР. Разом із ним загинув льотчик-випробувач Володимир Серьогін.

27 березня 1977 року сталася наймасштабніша катастрофа в історії цивільної авіації. Цього дня в аеропорту Лос-Родеос на острові Тенерифе (Канарські острови) зіткнулися два пасажирські літаки. Детальніше.

27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. Крим та Севастополь визнали невіддільними частинами України 100 країн-членів ООН зі 194. Проти резолюції проголосували 11 країн, 58 утрималися, решта не брали участі в голосуванні.

27 березня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура заявили про викрадення напередодні окупантами мера Балаклії Івана Столбового та кількох співробітників міськради. Згодом з’ясується, що мер перейшов на бік ворога.

Церковне свято

27 березня вшановують пам’ять мучениці Матрони Солунської. Вона була рабинею юдейки Павтили, дружини одного із солунських воєначальників. Павтила змушувала Матрону перейти до юдейства, але та сповідувала християнство та ходила до церкви. За це Павтила била Матрону й знущалася з неї. Якось, дізнавшись, що рабиня була в церкві, господиня після побиття залишила її на чотири дні без води та їжі. Але, повернувшись до приміщення, де покинула Матрону, Павтила знайшла її звільненою від тенет, Матрона молилася. Тоді господиня жорстоко побила рабиню товстими ціпками та замкнула на ніч, протягом якої Матрона померла. Тіло мучениці за розпорядженням Павтили кинули в море. Проте християни знайшли його та з честю поховали. А от Павтила ненадовго пережила свою рабиню. На тому самому місці, де тіло Матрони скинули зі стіни, послизнулася й Павтила. Вона впала і розбилася на смерть.

Народні прикмети

Туман та іній уранці 27 березня вказують на врожайний рік.

Якщо птахи кружляють високо, дощі будуть нескоро.

Що не можна робити 27 березня

Не можна ревнувати.

Не можна з’ясовувати стосунки.

Не можна виявляти свою образу на людину.