Сьогодні 25 квітня: яке свято та день в історії ????????????????????????????????????

25 квітня 1507 року надрукували першу карту світу з континентом під назвою “Америка”. У 1660-му у Великій Британії вирішили реставрувати монархію. У 1719-му вийшло перше видання “Робінзона Крузо”. У 1792-му у Франції вперше застосували гільйотину. У 1920-му польсько-українська армія розпочала наступ, внаслідок якого звільнила від більшовиків Київ. У 1945-му відбулася зустріч на Ельбі.

Свята та пам’ятні дати 25 квітня

25 квітня – Всесвітній день боротьби проти малярії та Міжнародний день ДНК.

Також відзначають: Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день делегата, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях (четвертий четвер квітня), День перукаря у квітні, Міжнародний день амігурумі.

25 квітня в історії

25 квітня 1507 року надрукували 1000 екземплярів карти світу, на яких новий континент за Атлантичним океаном отримав назву “Америка”. Детальніше.

25 квітня 1660 року в Англії, Шотландії та Ірландії реставрували монархію. Цього дня новообраний парламент запросив Карла II (Стюарта) зайняти престол трьох королівств. Детальніше.

25 квітня 1719 року вийшло перше видання роману Даніеля Дефо “Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо”. Роман тоді був написаний від першої особи – як щоденник головного героя, британського моряка Робінзона Крузо, який через аварію корабля прожив на безлюдному острові 28 років. Через такий художній спосіб багато читачів повірили, що Робінзон – реальна людина, а книга – його справжня автобіографічна розповідь.

Насправді це не так і далеко від правди. За найпопулярнішою з версій, в основу свого знаменитого твору Дефо поклав розповідь реального моряка Олександра Селкірка, який прожив на острові Мас-а-Тьєрра (зараз – Робінзон-Крузо) в Тихому океані на самоті чотири роки та чотири місяці.

Перше видання “Робінзона” мало довгу назву: “Життя та незвичайно-дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, який прожив 28 років у цілковитій самотності на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу гирла річки Ориноко, куди його викинуло через кораблетрощу, у якій весь екіпаж корабля крім нього загинув, з викладом його несподіваного звільнення піратами; написані ним самим”. Ця книга стала не лише класикою пригодницької прози, а й вважається першим класичним англійським романом. Популярність видання була настільки винятковою, що спровокувала цілу серію наслідувачів. Літературні критики налічують близько сорока “робінзонад”, які можна вважати продовженням ідеї Дефо. Він сам вирішив скористатися популярністю книги та видав два її продовження: “Наступні пригоди Робінзона Крузо” та “Серйозні роздуми Робінзона Крузо”. Перша з цих книг справді розповідала про Робінзона, але вже старого, який приїхав на свій острів, а потім поплив до берегів Південно-Східної Азії та повертався додому через Росію. Вона не змогла повторити успіху улюбленого оригіналу. Щодо другого видання, то в ньому Дефо відверто використав “маркетинговий хід”. Ім’я Робінзона Крузо мало просто прорекламувати книгу, а насправді це була збірка есе на моральні теми, а зовсім не пригодницький роман.

25 квітня 1792 року на Гревській площі в Парижі побудували та вперше використали для публічної страти гільйотину. Детальніше.

25 квітня 1920 року об’єднана польсько-українська армія розпочала наступ, вибиваючи більшовиків з України. Детальніше.

25 квітня 1945 року відбулася зустріч на Ельбі. У роки Другої світової війни зустрілися союзники – американські та радянські війська. Це означало об’єднання двох європейських фронтів – Східного та Західного. Детальніше.

25 квітня 1994 року в Україні вийшов указ президента, яким він створив Національну раду з телебачення та радіомовлення. Нацрада є наглядовим та регуляційним органом, який стежить за дотриманням законодавства у сфері телерадіомовлення.

Церковне свято 25 квітня

25 квітня вшановують пам’ять Апостола та євангеліста Марка. Він – племінник апостола Варнави. Народжений у Єрусалимі. Слідував за Христом у ніч його хресних страждань. Був учнем апостола Петра. Заснував Церкву в Єгипті, був першим єпископом Олександрії. Проповідував у Лівії, Нектополі та внутрішніх областях Африки. Автор Євангелія від Марка. За свідченнями стародавніх церковних письменників це Євангеліє містить короткий запис проповідей та оповідань апостола Петра. Язичники напали на апостола під час богослужіння, побили та кинули до в’язниці. На ранок його знов тягли на судилище, проте апостол Марк помер дорогою.

Народні прикмети

Якщо 25 квітня йде дощ, то і на початку травня дощитиме.

Якщо на вулиці багато павутини, то літо буде ясним і спекотним.

Якщо земля вже суха, то вже можна засаджувати город.

Що не можна робити 25 квітня

25 квітня ні в чому не можна собі відмовляти – купувати треба те, що хочеться. Тоді грошей буде багато.

Не можна втручатися в чужі справи та життя.