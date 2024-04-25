Сегодня 25 апреля: какой праздник и день в истории

25 апреля 1507 года напечатали первую карту мира с континентом под названием «Америка». В 1660-м в Великобритании решили реставрировать монархию. В 1719-м вышло первое издание «Робинзона Крузо». В 1792-м во Франции впервые применили гильотину. В 1920-м польско-украинская армия начала наступление, в результате которого освободила от большевиков Киев. В 1945-м состоялась встреча на Эльбе.

Праздники и памятные даты 25 апреля

25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии и Международный день ДНК.

Также отмечают: Всемирный день пингвинов, Международный день делегата, Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях (четвертый четверг апреля), День парикмахера в апреле, Международный день амигуруми.

25 апреля в истории

25 апреля 1507 года напечатали 1000 экземпляров карты мира, на которых новый континент за Атлантическим океаном получил название «Америка». Подробнее.

25 апреля 1660 года в Англии, Шотландии и Ирландии реставрировали монархию. В этот день новоизбранный парламент пригласил Карла II (Стюарта) занять престол трех королевств. Подробнее.

25 апреля 1719 года вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Роман тогда был написан от первого лица – как дневник главного героя, британского моряка Робинзона Крузо, который из-за кораблекрушения прожил на безлюдном острове 28 лет. Из-за такого художественного приема многие читатели поверили, что Робинзон – реальный человек, а книга – его настоящий автобиографический рассказ.

На самом деле это не так и далеко от правды. По самой популярной из версий, в основу своего знаменитого произведения Дефо положил рассказ реального моряка Александра Селькирка, прожившего на острове Мас-а-Тьерра (сейчас — Робинзон-Крузо) в Тихом океане в одиночестве четыре года и четыре месяца.

Первое издание «Робинзона» имело длинное название: «Жизнь и необычно-удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на безлюдном острове у берегов Америки у устья реки Ориноко, куда его выбросило из-за кораблекрушения, котором весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим». Эта книга стала не только классикой приключенческой прозы, но и считается первым классическим английским романом. Популярность издания была настолько впечатляющей, что спровоцировала целую серию подражателей. Литературные критики насчитывают около сорока «робинзонад», которые можно считать продолжением идеи Дефо. Он сам решил воспользоваться популярностью книги и издал два ее продолжения: «Следующие приключения Робинзона Крузо» и «Серьезные размышления Робинзона Крузо». Первая из этих книг действительно рассказывала о Робинзоне, но уже старике, который приехал на свой остров, а затем поплыл к берегам Юго-Восточной Азии и возвращался домой через Россию. Она не смогла повторить успех любимого оригинала. Что касается второго издания, то в нем Дефо откровенно использовал «маркетинговый ход». Имя Робинзона Крузо должно было просто прорекламировать книгу, а на самом деле это был сборник эссе на моральные темы, а вовсе не приключенческий роман.

25 апреля 1792 года на Гревской площади в Париже построили и впервые использовали для публичной казни гильотину. Подробнее.

25 апреля 1920 года объединенная польско-украинская армия начала наступление, выбивая большевиков из Украины. Подробнее.

25 апреля 1945 года состоялась встреча на Эльбе. В годы Второй мировой войны встретились союзники – американские и советские войска. Это означало объединение двух европейских фронтов – Восточного и Западного. Подробнее.

25 апреля 1994 года в Украине вышел указ президента, которым он создал Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Нацсовет является надзорным и регуляционным органом, который следит за соблюдением законодательства в сфере телерадиовещания.

Церковный праздник 25 апреля

25 апреля чтят память апостола от 70-ти и евангелиста Марка. Он – племянник апостола Варнавы. Родился в Иерусалиме. Следовал за Христом в ночь его крестных страданий. Был учеником апостола Петра. Основал Церковь в Египте, был первым епископом Александрии. Проповедовал в Ливии, Нектополе и внутренних областях Африки. Автор Евангелия от Марка. По свидетельству древних церковных писателей, это Евангелие содержит краткую запись проповедей и рассказов апостола Петра. Язычники напали на апостола во время богослужения, избили и бросили в тюрьму. Наутро его снова тащили на судилище, однако апостол Марк умер по дороге.

Народные приметы

Если 25 апреля идет дождь, то и в начале мая будет дождь.

Если на улице много паутины, то лето будет ясным и жарким.

Если земля уже сухая, то уже можно засаживать огород.

Что нельзя делать 25 апреля

25 апреля ни в чем нельзя себе отказывать – покупать нужно то, что хочется. Тогда денег будет много.

Нельзя вмешиваться в чужие дела и жизнь.