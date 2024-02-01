Сегодня 1 февраля: какой праздник и день в истории

1 февраля британские моряки обнаружили на незаселенном острове Александра Селькирка, которого считают прототипом Робинзона Крузо. В 1897-м родился украинский писатель Евгений Маланюк. В 1922-м советские оккупанты приняли решение вывезти 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию. В 1979-м в Иран вернулся аятолла Хомейни, что ускорило победу исламской революции. В 2003-м взорвался американский шаттл «Колумбия», погибли семь членов экипажа.

Праздники и памятные даты 1 февраля

1 февраля стартует Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений.

В мире также отмечают: Всемирный день хиджаба, Международный день десерта, День Робинзона Крузо.

1 февраля в истории

1 февраля 1709 года команда британского корабля «Герцог» из экспедиции Вудса Роджерса обнаружила на незаселенном острове в Тихом океане моряка Александра Селькирка.

До этого момента он прожил на острове Мас-а-Тьерра (ныне Робинзон-Крузо) в одиночестве четыре года и четыре месяца. Именно Селькирка считают прототипом героя романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Подтвержденные факты биографии Селькирка таковы. В 27 лет он стал боцманом на судне «Сэнк пор», это был 1703 год. В 1704-м корабль отплыл к берегам Южной Америки. В пути у Селькирка возник серьезный конфликт с лейтенантом Томасом Страдлингом. И боцман в сердцах во время очередной ссоры сам попросил, чтобы его высадили, когда корабль проходил мимо острова Мас-а-Тьерра. Капитан немедленно согласился. Селькирк, немного охладев, просил капитана отменить это решение, но тот отказался. Так моряк оказался один на безлюдном острове и провел там долгие четыре года.

По легенде, когда Селькирка нашли, он охотно рассказал капитану Роджерсу о своих приключениях. С его слов капитан записал историю, она стала частью книги «Кругосветное путешествие». А уже потом воспоминаниями моряка воспользовался Даниэль Дефо. Он лично познакомился с боцманом и выслушал весь рассказ от первого лица. Так и появился Робинзон Крузо. Интересно, что остров, на котором нашли Селькирка, в дальнейшем получил название Робинзон-Крузо. Но неподалеку, в том же архипелаге, сейчас есть и остров Александр-Селькирк. В 2008 году британские археологи обнаружили на острове место стоянки Селькирка. По их данным, житель-одиночка построил здесь два шалаша и наблюдательный пункт. Также там обнаружили несколько навигационных приборов начала XVIII века, которые, как полагают, принадлежали «Робинзону».

1 февраля 1897 года родился украинский писатель и критик Евгений Маланюк.

Он был участником Первой мировой войны. А с началом Украинской революции 1917-1921 годов служил в Армии УНР. После поражения Украинской Народной Республики его интернировали с другими воинами Армии УНР в Польше. Впоследствии уехал в Чехословакию. Печатался в журнале «Государственная нация». Первый сборник стихов Маланюка – «Стилет и стилос» вышел за границей в 1925 году. С конца 1920-х и на протяжении всей Второй мировой жил в Польше, а в конце войны эмигрировал сначала в Германию, а дальше – в США. Много писал о причинах поражения Украинской Народной Республики. В частности, ему принадлежит такое размышление об украинцах: «Через всю нашу историю проходит яркая национальная черта индивидуализма, которая, к сожалению, принесла больше вреда, чем пользы, учитывая трагические для нас обстоятельства… Эта черта характера и привела нас на чужбину». Кроме собственных произведений и размышлений о судьбе государства Маланюк издал немало критических и биографических статей о выдающихся украинских писателях, в частности, Тарасе Шевченко, Иване Франко, Лесе Украинке и исторических фигурах, в том числе – Иване Мазепе. Умер Евгений Маланюк 16 февраля 1968 года в Нью-Йорке.

1 февраля 1919 года состоялось Летковское сражение между воинами Черноморских куреней Армии УНР и войсками большевистской Красной гвардии (вероятно, под командованием Щорса), наступавшими на Киев.

В этом бою погибли 14 воинов УНР, еще двое впоследствии скончались от ран. Погибших похоронили в братской могиле, а большевики, захватив Летки, продолжили наступление и 5 февраля вошли в Киев.

1 февраля 1922 года политбюро ЦК КП(б)У приняло решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из Украины, которая и так голодала, в Россию. До этого в Украине и южных регионах России было особенно неурожайное и засушливое лето. Кроме засухи, конечно, на урожай негативно повлияли и продразверстка, и проведенное ранее изъятие части посевного зерна – «на потребности армии и государства».

Вывоз украинского урожая для голодающих Поволжья происходил в несколько этапов. В общей сложности изъяли 28,5 млн пудов урожая 1921 года из собранных почти 75 млн. Причем если о голоде в Поволжье советская пресса писала активно, то тема голода в Украине «не возникала» вплоть до 1922 года. Хотя до масштабов Голодомора 1932-33 годов не дошло (во многом благодаря обращению за помощью к международным организациям), все же исследователи считают, что результатом такой политики советского руководства стала смерть от голода до 500 тысяч украинцев.

1 февраля 1979 года в Иран из изгнания вернулся аятолла Хомейни.

Он вел публичную борьбу против светского режима шахской династии Пехлеви с 23 лет. Изгнали его после продолжительной антиправительственной деятельности. Хомейни подстрекал духовенство страны к забастовкам, бойкоту референдума по проведению реформ, призывал народ свергнуть шаха и т.д. Арест Хомейни вызвал массовые протесты. Так что его решили просто выслать из страны. В 1964 году его отправили в Турцию. Но это шаху не особо помогло. Голос Хомейни достигал его сторонников и из-за границы. Он выступал в Турции, Ираке и Франции. Делал многочисленные обращения к землякам, призывая к свержению шахского режима и созданию теократического государства. Даже начало Исламской революции в Иране положили события именно вокруг аятоллы, которого уже 14 лет не было на территории страны. Народное возмущение вызвали таинственная гибель сына Хомейни Мостафы и оскорбительная статья в иранской печати в адрес аятоллы. Народ Ирана вышел на манифестации. Во время массовых протестов 16 января 1979 года шах сбежал из Ирана вместе с семьей. А 1 февраля Хомейни вернулся. Уже 11 февраля вооруженные силы прекратили сопротивление народному восстанию. В результате в Иране упразднили монархию, создали Временное правительство, а 31 марта провели референдум, где 98% граждан высказались за построение в Иране исламской республики.

1 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Румынией.

1 февраля 2003 года взорвался американский шаттл «Колумбия». Это произошло во время захода на посадку. Погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон.

Они находились в космосе с 16 января и должны были возвратиться на Землю. Связь с кораблем потеряли за 16 минут до предполагаемой посадки, а затем очевидцы сняли пылающие обломки в небе. Дальнейшее расследование крушения выявило, что его причиной стало разрушение наружного теплоизоляционного слоя на левой плоскости крыла шаттла. На него еще при старте упал кусок теплоизоляции кислородного бака. При посадке повреждения привели к взрыву и дальнейшему разрушению крыла.

Церковный праздник

1 февраля — предпразднество Сретения Господня. Чтят память Мученика Трифона. Он жил в Малой Азии. С молодых лет имел силу изгнания бесов и лечения разных заболеваний. Особенно прославился изгнанием дьявола из дочери римского императора Гордиана. Во время гонений на христиан императора Декия Трифона схватили и привели на допрос, во время которого он не скрывал своей веры в Христа. В результате святого жестоко пытали, а затем приговорили к обезглавливанию мечом. Перед казнью святой мученик молился и попросил у Бога особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Прежде чем воины занесли меч над головой Трифона, он умер. Мученику Трифону обычно молятся за исцеление от телесных недугов, в случае болезни или голода.

Народные приметы

Какая погода 1 февраля, таким будет весь месяц.

Если день ясный и не морозный, то весна будет ранняя.

Если же 1 февраля метель — снежная погода будет держаться до марта.

Если в этот день мороз, то весна будет холодной.

Что нельзя делать 1 февраля

Нельзя плохо кормить кошек.

Нельзя резать домашнюю птицу.

Нельзя заниматься физическим трудом – в первую очередь женщинам.