Сегодня 11 января: какой праздник и день в истории

11 января 1785 года Нью-Йорк ненадолго стал столицей США. В этот день в 1913-м родился последний главнокомандующий УПА Василий Кук. В 1919-м в советской России и на оккупированных ею территориях Украины ввели продразверстку. В 1922-м впервые в мире для лечения диабета применили инсулин. В 1923-м Франция и Бельгия оккупировали Рурскую область Германии.

Праздники и памятные даты 11 января

11 января – Всемирный день «спасибо» и Международный день равенства на работе.

Также отмечают: День тайного друга и День «Уже не Новый год».

11 января в истории

11 января 1785 года Нью-Йорк на непродолжительное время стал столицей США.

Он был столицей всего пять лет – до 1790-го. За это время в Нью-Йорке состоялось первое заседание Конгресса Соединенных Штатов — в Федеральном зале на Уолл-Стрит. Также именно в Нью-Йорке заседал первый Верховный суд, разработали и ратифицировали Билль о правах США. А также там прошла инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. После Нью-Йорка столицей стала Филадельфия в штате Пенсильвания. В Вашингтон столицу перенесли в 1800-м. Кстати, Нью-Йорк сейчас не является даже столицей одноименного штата. Столица штата Нью-Йорк – город Олбани.

11 января 1913 года родился последний главнокомандующий УПА Василий Кук.

Его семья пострадала от репрессий как польской, так и советской власти. Он с юности входил в молодежную организацию «Пласт», а в 16 вступил в ОУН. В 21 год получил приговор польского суда – два года заключения за революционную деятельность. С началом Второй мировой войны Кук возглавлял штаб походных групп ОУН в восточных областях Украины. А после начала немецко-советской войны был во главе производной группы, которая 30 июня 1941 года прибыла во Львов для организации провозглашения Акта восстановления Украинского государства. Командование УПА Кук принял после смерти Романа Шухевича в 1950 году. На нового командира подпольщиков в течение десяти лет активно охотился НКВД. В итоге Кука сдал «свой» — связной.

«23 мая 1954 Василий Кук с женой прибыли на встречу со связным. Вскоре пришел «Юрко», который должен был переправить их дальше на восток, но перед тем предложил отдохнуть в тайнике неподалеку. Супруги согласились, ведь связного знали давно. В тайнике быстро заснули. «Юрко» нажал кнопку «Тревога», которой был оборудован тайник. В километрах от этого места в райотделе КГБ засветилась лампа, сигнализируя, что ловушка закрылась – «Барсук» попался. Василия Кука взяли в плен войска Министерства государственной безопасности СССР. Без приговора суда он провел в тюрьмах Киева и Москвы шесть лет», – описывают события в Украинском институте национальной памяти.

После убийства Степана Бандеры Кук был уже не нужен. Но времена изменились – наступила хрущевская «оттепель». Так что расстреливать повстанца не стали. Его и жену помиловали. Но, конечно, держали под постоянным наблюдением.

Бывшему бойцу УПА предоставили квартиру в Киеве и работу – в Центральном государственном историческом архиве. Василий Кук прожил 94 года, умер в 2007-м.

11 января 1919 года в советской России и на оккупированных ею территориях ввели продразверстку (обязательную сдачу крестьянами государству излишков хлеба). Новый метод грабежа крестьян легализовали декретом Совнаркома РСФСР о хлебной и фуражной раскладке. Постепенно такие мероприятия распространили почти на все сельхозпродукты.

Хотя формально государство покупало у крестьян «излишки», реально за продукты люди получали копейки. Причем действовал принцип «грабь трудолюбивых»: малоимущих крестьян полностью освобождали от «сдачи излишков», а тех, кто выстроил у себя качественное хозяйство и считался обеспеченным, обирали до нитки. Еще один принцип «равенства и братства» заключался в том, что на украинских крестьян накладывали гораздо большие нормы сдачи продуктов, чем на российских. Понятно, что это вызвало активное (местами – вооруженное) сопротивление и крестьянские бунты. В дальнейшем когда-то зажиточные крестьяне, потеряв смысл работать больше, просто снизили посевные площади. Тогда в конце 1920-го «власть рабочих и крестьян» попыталась ввести еще и раскладку посева и обработки земли, то есть перейти к откровенному рабовладельческому строю.

«Так, 25 декабря 1920 года Совнарком УССР принял постановление «О проведении весенней посевной кампании», согласно которому в Харькове создавалась Центральная посевная комиссия, а в губерниях, уездах, волостях и селах – соответствующего уровня местные посевные комиссии, главной задачей которых определялось расширение площади посевов до уровня 1916 года. Руководство комиссиями должно было сосредоточиться в руках комнезамов («комітетів незаможних селян» — Ред.), которых новая раскладка по-прежнему не затрагивала. Однако со временем стало понятно, что подобный путь ведет в тупик, в том числе и из-за нехватки сил принуждения. Поэтому с осени 1921 года в Украине на смену продразверстке пришла «новая экономическая политика», призванная возродить товарно-денежные отношения», — отмечают в УИНП.

11 января 1922 года впервые в мире для лечения диабета применили инсулин. Подробнее.

11 января 1923 года войска Франции и Бельгии оккупировали Рурскую область Германии.

Этому предшествовал очередной дефолт Германии из-за неспособности выполнить обязательства по выплате репараций. Условиями Версальского договора Германию загнали в тупик – страна должна была отдавать репарации не только деньгами, но и сырьем. В результате часто из-за нехватки сырья немецкие заводы просто не могли работать, соответственно экономика «останавливалась», так что не было возможностей платить и деньгами. Франция же, наиболее пострадавшая в результате Первой мировой войны, не особо беспокоилась из-за проблем соседей-агрессоров. Руководство страны рассчитывало стабилизировать свою экономику за счет Германии, совершенно не обращая внимания на то, есть ли там вообще этот «счет». Кризис в выплатах репараций углублялся с каждым годом, дефолты становились регулярными. На очередном заседании Репарационной комиссии комиссары Франции и Бельгии проголосовали за оккупацию Рурской области Германии, чтобы заставить страну выполнить обязательства по репарациям. Комиссар от Великобритании был против, но оказался в меньшинстве. Франция и Бельгия оккупировали Рур, войска этих стран находились на территории до 25 августа 1925 года. Это, конечно, дополнительно усугубило и без того тяжелое состояние немецкой экономики. В конце концов, Франция и Бельгия под международным давлением согласились на реструктуризацию выплат репараций и вывели войска.

11 января 1935 года американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан – от Гавайских островов до Окленда в штате Калифорния. Она стала первым человеком в мире, преодолевшим этот маршрут на самолете. Подробнее.

Церковный праздник 11 января

11 января христиане чтят память преподобного Феодосия Великого. Феодосий был родом из Каппадокии. Стремился к одинокой жизни, и поселился в пустынной пещере в Палестине. Там он прожил 30 лет в умеренностях и молитвах. Постепенно вокруг стали собираться последователи Феодосия, желавшие жить под его руководством. Когда избранное для уединения Феодосием место перестало вмещать людей, он удалился в пустыню, взяв с собой кадило с холодным углем. Там, где уголь разгорелся, преподобный основал лавру. Здесь были не только дома для монахов, но и больницы, приюты для пожилых людей. За время жизни преподобный Феодосий получил дар исцеления и творил чудеса. Мирно скончался в возрасте 105 лет.

Народные приметы

Если 11 января – оттепель, то весна будет ранней, но затяжной.

Сильный мороз в этот день – к хорошему урожаю яровых.

Если небо безоблачное – ждите морозов.

Что нельзя делать 11 января

Нельзя принимать подарки от малознакомых людей.

Нельзя подстригать ногти и волосы.

Нельзя брать деньги взаймы.