Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории

25 сентября 2020 года произошла авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом, в которой погибли военные летчики и курсанты ХНУВС им. Кожедуба. В 1555-м протестантство получило официальный статус религии – в начале в Германии. В 1789 году в США приняли первые десять поправок к конституции, которые известны как «Билль о правах». В 1992-м открыли канал, соединивший Черное и Северное моря (сквозь систему рек).

Праздники и памятные даты 25 сентября

25 сентября – Всемирный день мечты и Всемирный день фармацевта.

Также отмечают: День комиксов, День математических рассказов, День одного замечательного музыкального хита, Международный день осведомленности об атаксии и Всемирный день легких.

25 сентября в истории

25 сентября 1555 года в Германии протестантство приобрело официальный статус религии. Это было прописано в условиях Аугсбургского мира между протестантскими князьями страны и императором Карлом V Габсбургом.

Подписанное соглашение завершило ряд религиозных войн между католиками и протестантами. Условия мира были простыми и понятными: «чья власть, того и вера». То есть немецкие князья стали независимы в вопросах религии и получили право самостоятельно определять религию своих подданных. Официальным вероисповеданием наряду с католицизмом стало лютеранство.

25 сентября 1789 года Конгресс США поддержал первые десять поправок к конституции. Они известны как «Билль о правах».

Поправки прописывали ключевые права граждан США, которые, по сути, стали «каноническими» для демократических стран по всему миру. Среди прописанного в конституции: свобода религии и свобода слова, право на мирные собрания и право на обращение к правительству с петициями. Американские законодатели постановили, что никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без законного судебного разбирательства. Также поправками запретили необоснованные обыски и аресты лиц и изъятие имущества, предусмотрели право обвиняемого на публичный суд и помощь адвоката. Установлен запрет на чрезмерно большие залоги, штрафы и жестокие наказания. Одной из дискуссионных до сих пор является вторая поправка, гарантирующая право граждан носить оружие.

25 сентября 1992 года после более чем 30 лет строительства открыли канал Рейн-Майн-Дунай.

Он соединяет бассейны Северного и Черного морей. Канал протяженностью 171 км строили с 1960 года. Стоимость строительства составила 2,3 млрд евро. Ширина канала – 52 м, глубина – 4,8 м, максимальный клиренс судов, которые могут по нему проходить, – шесть метров.

25 сентября 2020 года произошла авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевым. На борту находились 27 человек – пилоты и курсанты летной и штурманской специальностей Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. 26 из них погибли, чудом выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский. Разбившийся самолет выполнял очередной – уже шестой за этот день – учебный полет. В ходе расследования восстановили события, повлекшие катастрофу. По официальным данным, через три минуты после взлета экипаж заметил падение давления в датчике измерителя крутящего момента левого двигателя. Об этом доложили руководителю полетов, и он дал указание совершить посадку. Через несколько минут экипаж запросил посадку, но поскольку в это время садился другой самолет, разрешение на посадку экипаж получил лишь через минуту – в 20:40. В 20:43 самолет подготовил закрылки и шасси, начал снижение и доложил о готовности к посадке. Но во время захода на посадку – в 20:45 он потерял высоту и упал на землю примерно в 1,5 км от взлетной полосы аэродрома.

Самолет упал совсем рядом с трассой на Харьков. При этом автомобили, двигавшиеся по дороге в этот момент, уцелели. Их водители и пассажиры бросились к месту катастрофы и пытались оказать первую помощь двум выжившим курсантам. Один из них горел, он получил ожоги 90% тела и скончался на следующий день в больнице скорой и неотложной помощи в Харькове. У второго были ранения головы и ноги, он был в сознании.

Погибшие курсанты были родом из 11 областей Украины. Прощание с ними провели на площади Свободы в Харькове. На месте авиакатастрофы к годовщине трагедии установили памятный знак. А вот судебный процесс по этому делу так и не сдвинулся с места. По состоянию на август 2023 года судьи даже не дошли до рассмотрения дела по существу. Дело слушает Киевский райсуд в Полтаве. По информации «Украинской правды», из-за полномасштабного военного вторжения РФ судебное разбирательство не проходило вплоть до апреля 2023 года. А с этого момента прошли три заседания в рамках подготовительного. Обвиняемыми по этому делу являются: бывший командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, экс-начальник ХНУВС Александр Туринский, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов и его бывшие заместители Александр Вовк, Роман Куценко и бывший руководитель полетами воинской части Александр Жук.

Церковный праздник 25 сентября

25 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память преподобной Евфросинии Александрийской. Она была единственным ребенком состоятельных родителей. Жила девушка в Александрии в начале V века. Ее мать рано умерла, дочь воспитывал отец – глубоко верующий христианин. Когда Евфросинии исполнилось 18 лет, отец хотел выдать ее замуж. За благословением на брак он отправился в монастырь к своему наставнику. Игумен поговорил с девушкой и дал благословение, однако она стремилась к монашеской жизни. Евфросиния тайно приняла постриг от монаха-путешественника и покинула родной дом. Она боялась, что в женском монастыре отец найдет ее, и пришла в мужской (тот самый, который с детства посещала с отцом). Она выдала себя за евнуха Измарагда. Иноки не узнали девушку и приняли в обитель. Она прожила там в отдельной келье 38 лет. Отец Евфросинии тосковал по ней и не раз, по совету настоятеля, беседовал с монахом Измарагдом, открывая ему свою печаль. Перед смертью преподобная Евфросиния открыла отцу свою тайну и просила, чтобы никто, кроме него, не готовил ее тело к погребению. Похоронив дочь, отец раздал все свое имущество и принял постриг. Десять лет, вплоть до своей смерти, он трудился в келье своей дочери.

Народные приметы

Если 25 сентября будет ясный день, то хорошая погода установится надолго.

Если слышен гром – осень будет теплой.

Ливень в этот день – к затяжной зиме.

Что нельзя делать 25 сентября

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ссориться.