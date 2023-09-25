Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії

25 вересня 2020 року сталася авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в якій загинули військові льотчики та курсанти ХНУПС ім. Кожедуба. 1555-го протестантство набуло офіційного статусу релігії – на початку в Німеччині. У 1789-му в США ухвалили перші десять поправок до конституції, які відомі як “Білль про права”. 1992-го відкрили канал, що з’єднав Чорне та Північне моря (крізь систему річок).

Свята та пам’ятні дати 25 вересня

25 вересня – Всесвітній день мрії та Всесвітній день фармацевта.

Також відзначають: День коміксів, День математичних оповідань, День одного чудового музичного хіта, Міжнародний день поінформованості про атаксію та Всесвітній день легень.

25 вересня в історії

25 вересня 1555 року в Німеччині протестантство набуло офіційного статусу релігії. Це було прописано в умовах Аугсбурзького миру між протестантськими князями країни та імператором Карлом V Габсбургом.

Підписана угода завершила низку релігійних воєн між католиками та протестантами. Умови миру були простими та зрозумілими: “чия влада, того й віра”. Тобто німецькі князі стали незалежними в питаннях релігії та отримали право самостійно визначати релігію своїх підданих. Офіційним віросповіданням поряд із католицизмом стало лютеранство.

25 вересня 1789 року Конгрес США підтримав перші десять поправок до конституції. Вони відомі як “Білль про права”.

Поправки прописували ключові права громадян США, які, по суті, стали “канонічними” для демократичних країн по всьому світу. Серед прописаного в конституції: свобода релігії та свобода слова, право на мирні зібрання та право на звернення до уряду з петиціями. Американські законодавці ухвалили, що ніхто не може бути позбавлений життя, свободи чи власності без законного судового розгляду. Також поправками заборонили необґрунтовані обшуки та арешти осіб та вилучення майна, передбачили право обвинуваченого на публічний суд та допомогу адвоката. Встановлено заборону на надмірно великі застави, штрафи та жорстокі покарання. Однією з досі дискусійних є друга поправка, що гарантує право громадян носити зброю.

25 вересня 1992 року після більш як 30 років будівництва відкрили канал Рейн-Майн-Дунай.

Він поєднує басейни Північного та Чорного морів. Канал завдовжки 171 км будували з 1960 року. Вартість будівництва становила 2,3 млрд євро. Ширина каналу – 52 м, глибина – 4,8 м, максимальний кліренс суден, які можуть ним проходити, – шість метрів.

25 вересня 2020 року сталася авіакатастрофа літака Ан-26Ш під Чугуєвом. На борту знаходилося 27 осіб – пілоти та курсанти льотної та штурманської спеціальностей Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. 26 із них загинули, дивом вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський. Літак, що розбився, виконував черговий – вже шостий за цей день – навчальний політ. У ході розслідування відновили події, що спричинили катастрофу. За офіційними даними, через три хвилини після зльоту екіпаж помітив падіння тиску в датчику вимірювача крутного моменту лівого двигуна. Про це доповіли керівнику польотів, і він дав вказівку здійснити посадку. За кілька хвилин екіпаж запросив посадку, але оскільки в цей час сідав інший літак, дозвіл на посадку екіпаж отримав лише за хвилину – о 20:40. О 20:43 літак підготував закрилки та шасі, почав зниження та доповів про готовність до посадки. Але під час заходу на посадку – о 20:45 він втратив висоту та впав на землю приблизно за 1,5 км від злітної смуги аеродрому.

Літак впав зовсім поряд із трасою на Харків. При цьому автомобілі, що рухалися дорогою в цей момент, уціліли. Їхні водії та пасажири кинулися до місця катастрофи та намагалися надати першу допомогу двом курсантам, що вижили. Один із них горів, він отримав опіки 90% тіла і помер наступного дня в лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові. У другого були поранення голови та ноги, він був у свідомості.

Загиблі курсанти були родом із 11 областей України. Прощання з ними провели на майдані Свободи у Харкові. На місці авіакатастрофи до роковин трагедії встановили пам’ятний знак. А ось судовий процес у цій справі так і не зрушив із місця. Станом на серпень 2023 року судді навіть не дійшли до розгляду справи по суті. Справу слухає Київський райсуд у Полтаві. За інформацією “Української правди”, через повномасштабне воєнне вторгнення РФ судовий розгляд не проходив аж до квітня 2023 року. А з того моменту пройшли три засідання в рамках підготовчого. Обвинуваченими у цій справі є колишній командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, ексначальник ХНУПС Олександр Турінський, екскомандир військової частини А4104 В’ячеслав Глазунов і його колишні заступники Олександр Вовк, Роман Куценко та колишній керівник польотами військової частини Олександр Жук.

Церковне свято 25 вересня

25 вересня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам’ять преподобної Євфросинiї Олександрiйської. Вона була єдиною дитиною заможних батьків. Жила дівчина в Олександрії на початку V століття. Її мати рано померла, дочку виховував батько – глибоко віруючий християнин. Коли Євфросинії виповнилося 18 років, батько хотів видати її заміж. За благословенням на шлюб він відправився до монастиря до свого наставника. Ігумен поговорив із дівчиною й дав благословення, проте вона прагнула чернечого життя. Євфросинія таємно прийняла постриг від ченця-мандрівника та покинула батьківський дім. Вона боялася, що в жіночому монастирі батько знайде її, тож прийшла до чоловічого (того самого, який із дитинства відвідувала з батьком). Вона видала себе за євнуха Ізмарагда. Іноки не впізнали дівчину та прийняли до обителі. Вона прожила там в окремій келії 38 років. Батько Євфросинії сумував за нею та не раз, за порадою настоятеля, розмовляв з ченцем Ізмарагдом, відкриваючи йому свій смуток. Перед смертю преподобна Єфросинія відкрила скорботному батькові свою таємницю і просила, щоб ніхто, крім нього, не готував до поховання її тіла. Поховавши дочку, батько роздав все своє майно жебракам та монастирю та прийняв чернецтво. Десять років, аж до своєї смерті, він трудився в келії своєї дочки.

Народні прикмети

Якщо 25 вересня ясний день, то гарна погода встановиться надовго.

Якщо чути грім – осінь буде теплою.

Злива в цей день – до затяжної зими.

Що не можна робити 25 вересня

На можна лінуватися та байдикувати.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна сваритися.