Сегодня 16 июля: какой праздник и день в истории

16 июля в Украине – День бухгалтера и День металлурга. В этот день 1054 года в христианстве реализовался раскол на католиков и православных. В 1790 году определили расположение правительства США – в округе Колумбия. В 1917-м был принят II Универсал Украинской Центральной Рады. В 1945-м США взорвали первую в мире атомную бомбу. В 1990-м Верховная Рада УССР приняла «Декларацию о государственном суверенитете УССР».

Праздники и памятные даты 16 июля

16 июля в Украине – День принятия Декларации о суверенитете Украины, День бухгалтера и День металлурга (День работников металлургической и горнодобывающей промышленности).

В мире – Всемирный день змей.

16 июля в истории

16 июля 1054 года оформился раскол в христианстве между католиками и православными (Великая Схизма). Несмотря на догматические разногласия, важнейшую роль в процессе все же сыграли личности — Папы Римского и патриарха Константинопольского.

С IV века христианской церковью руководила так называемая пентархия – пять патриархатов: в Риме, Константинополе, Александрии, Антиохии и Иерусаламе. Константинопольская патриархия была самой молодой, но приобретала влиятельность в связи с тем, что Константинополь стал новой столицей Римской империи (Новым Римом). Самой же главной оставалась патриархия в Риме. Но после нашествия варваров, распада Римской империи и других «светских» событий Рим постепенно стал терять ведущую роль в мире. При этом в христианстве оставался основным центром. Но от Византии (Константинополя) Рим постепенно начал отдаляться, склоняясь к связям с варварской на то время Европой. Окончательно этот процесс оформился в IX веке, когда Римская церковь признала франкских королей (а не византийских императоров) наследниками римских кесарей. Папы римские окончательно связали свое будущее с молодыми христианскими государствами Западной Европы. Но при этом сохранили авторитет в старом христианском мире.

Со временем отличий между западными и восточными христианами становилось все больше, а связи между ними становились слабее. Так что момент, когда эта разница реализуется, стал вопросом времени. Исторические разногласия наложились на личный конфликт в начале второго тысячелетия. Общего языка не нашли патриарх Константинопольский Михаил Керуларий и Папа Римский Лев IХ (а также его легаты прибывшие в Константинополь, в частности кардинал Гумберт). Патриарх Михаил пытался добиться признания себя «Вселенским Патриархом» (этаким «Восточным Папой»), то есть получить статус выше всех других восточных патриархов. Папа Римский, конечно, не планировал уступать позиции и ответил на прихоти «коллеги» отказом.

Тогда в Константинополе издали документ «Разоблачение латинян», где перечислили все «отклонения» римлян от «истинной» веры. Рим, у которого были нормальные отношения со светской властью (императором) Константинополя, попытался прийти к согласию с мятежным патриархом. С этой целью в Константинополь в начале 1054 года прибыли легаты Папы. Но общий язык с Михаилом не нашли. Финалом этой истории стал эпизод, который и произошел 16 июля 1054 года. В этот день во время литургии в Святой Софии папские легаты прошли к алтарю храма и обратились к верующим, жестко критикуя патриарха Михаила. А затем положили на алтарь буллу, в которой подвергли патриарха и его сторонников анафеме — якобы за склонность к ересям. Патриарх в свою очередь сразу созвал поместный собор, осудивший папских легатов и подвергший их анафеме. А папскую буллу в Константинополе сожгли.

Что касается разногласий, в которых стороны религиозного конфликта обвиняли друг друга, то самым главным из них был вопрос происхождения Святого Духа. В Константинополе, опираясь на Никео-Константинопольский Символ веры («Верую»), подчеркивали, что Святой Дух происходит от Бога Отца. В Риме, начиная с VI века, прибавили к Символу веры формулировку «и Сына» (на латыни это одно слово — «Filioque»). Православные эту формулировку не принимают и обвиняют католиков в искажении Символа веры. В дальнейшем количество разногласий между двумя ветвями христианства возросло (в частности, католики добавили раздора догматами о непогрешимости Папы в делах веры и о непорочном зачатии Богородицы). К догматическим разногласиям также прилагаются различия в вопросах церковных обрядов.

16 июля 1790 года в США определили местонахождение правительства страны — в особом округе Колумбия, не входящем в юрисдикцию ни одного штата. В этот день был подписан Закон о местонахождении. Им выделили место на границе между Виргинией и Мерилендом. Округ создали вместе со столицей США – городом Вашингтон. Для этого выделили местность площадью 260 квадратных километров. Название избрали в честь открывателя Америки – Христофора Колумба. В 1791 году по желанию Джорджа Вашингтона Конгресс несколько исправил закон, чтобы включить в округ Александрию. В том же году столицу США решили назвать в честь Вашингтона. Границу будущей столицы определил архитектор Эндрю Элликотт и его помощники. Они обошли территорию будущего города и поставили по периметру 40 больших камней. Часть из них до сих пор находятся на тех же местах и являются национальными памятниками.

16 июля 1917 года был оглашен II Универсал Украинской Центральной Рады.

Он стал уступкой Временному правительству России. Акт провозглашал взаимное признание УЦР и Временного правительства и зафиксировал существовавшие в то время договоренности между ними. Огласил универсал Владимир Винниченко на торжественном заседании — как ответ на телеграмму Временного правительства Центральной Раде. Согласно Универсалу, Временное правительство признавало право Украины на автономию, а Центральный совет и Генеральный секретариат – органами государственной власти в Украине. Центральная рада в свою очередь согласилась, что окончательно вопрос о форме автономии будет решен Всероссийским учредительным собранием. Украина заявила, что не претендует на полную государственную независимость.

16 июля 1945 года в США, в штате Нью-Мексико, взорвали первую в мире атомную бомбу.

Испытания, на которых это произошло, получили название «Тринити». Взорванная бомба «Штучка» была плутониевой, а взрыв имел эквивалент 21 килотонны тротила. Поскольку до этого ядерные взрывы никогда не осуществлялись, даже ученые не могли точно спрогнозировать последствия. Среди рассматриваемых версий была даже апокалиптическая: она предполагала, что ядерный взрыв может запустить реакцию бесконтрольного выгорания атмосферного кислорода на всей планете. Но в результате разрушения не стали критическими. Взрыв разрушил и «испарил» железную башню, на которой разместили бомбу, а от чрезвычайной температуры песок полигона расплавился, превратившись в минерал светло-зеленого цвета, названный тринититом. В круге радиусом 370 метров была уничтожена вся растительность и образовался кратер. Свет от взрыва был виден в пунктах, удаленных примерно на 290 км. Жителям страны сообщили о якобы взрыве боеприпасов на складе авиабазы в Аламогордо.

16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял «Декларацию о государственном суверенитете УССР».

Документом был провозглашен государственный суверенитет Украины как «верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних отношениях». Декларация признавала право украинской нации на самоопределение. Также была провозглашена экономическая самостоятельность и самостоятельность в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития. «За» декларацию проголосовали 357 депутатов, «против» – только четверо. В тот же день определили, что 16 июля будут праздновать День провозглашения независимости Украины (реально его отметили только один раз – в 1991-м). При этом в течение года УССР оставалась в составе СССР, ведь у Верховной Рады не было полномочий принимать решение о выходе республики из состава Советского Союза. Этот вопрос должны были вынести на Всеукраинский референдум, что и сделали 1 декабря 1991 года — уже после принятия Акта провозглашения государственной независимости Украины 24 августа.

Церковный праздник 16 июля

16 июля христиане чтят память мученика Иакинфа. Он вырос в христианской семье. Римский император Траян поставил его своим кубикуларием (камергером императорского дворца). Однажды во время языческого празднования Траян пировал в капище, а Иакинф заперся в своей комнате и молился. Слова молитвы услышал один из слуг. Он донес императору, что Иакинф тайно молится Христу. Тогда Иакинфа схватили. Траян предложил ему отведать идоложертвенного мяса, но святой отказался и объявил себя христианином. После жестоких пыток мученика заключили в тюрьму, там мучили голодом и жаждой, чтобы заставить съесть идольскую пищу. На 38-й день один из сторожей, принесший идоложертвенное мясо, увидел рядом с мучеником ангелов, которые одевали его в светлую одежду и возлагали на его голову венец. Тем не менее суд над Иакинфом решили продлить, но его нашли в тюрьме мертвым.

Народные приметы

Комары летают большим роем – к хорошей погоде в ближайшую неделю.

Если собака активно роет землю, погода испортится.

Что нельзя делать 16 июля

Нельзя загорать.

Нельзя убивать бабочек.