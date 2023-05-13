«Особые» отношения Ватикана с Москвой, или Чего ждать Украине от Папы Римского

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Ватикан и 40 минут общался с Папой Римским. Зеленский пояснил Понтифику, «что не может быть равенства между жертвой и агрессором».

Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) прокомментировал в эфире Радио NV, почему Папа Римский и Ватикан – плохие посредники в мирных переговорах с рф.

«В Ватикане практически ставят на одни весы роль рф и Украины. Это совершенно не приемлемо в условиях того, что рф – агрессор, это признано в международных структурах. И ни к чему стоящему такие посредничества не приведут», — считает Чалый.

11.03.2023 года Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить Украину, но только при условии, что он также сможет поехать в Москву. Что он посетит либо Украину и рф, либо не поедет ни в одну из стран. Поездку в рф он не считает «невозможной», однако «обещаний нет.

То, что риторика Ватикана и Папы Римского часто совпадают с риторикой Кремля, связано с позицией министра иностранных дел Ватикана – госсекретаря Пьетро Паролина.

«Он же, по сути, «премьер» Ватикана – кардинал Паролин, он известен своей позицией давно. И у него особые контакты с Москвой… Мы видим, что на сегодня Ватикан не может играть посредническую позицию» — говорит Чалый.

Интересно, что в последние два месяца дипломаты наблюдают, что контакты и встречи между церквями – Московским патриархатом и католической – участились. Такой активности не было с момента полномасштабного вторжения, подчеркнул Чалый.

«Я думаю, что вряд ли можно одной встречей (Папы Римского и Владимира Зеленского – прим. ред.) повлиять на позицию Ватикана – прагматические интересы. Но согласование позиций может скорректировать определенные изречения со стороны (Ватикана – прим. ред.). В Ватикане опытные дипломаты с большой традицией, и нужно иметь в виду, что с нашей стороны должна быть мощная дипломатическая команда» — отметил Чалый.