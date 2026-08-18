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В Харькове пьяный мужчина ударил любимую по голове: делом занялись копы

Происшествия 11:46   18.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове пьяный мужчина ударил любимую по голове: делом занялись копы

35-летний мужчина получил подозрение в домашнем насилие, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

Как оказалось, в конце июля между сожителями вспыхнул конфликт. Во время ссоры пьяный мужчина начал вести себя агрессивно – оскорблял жертву и в результате ударил ее по голове. Женщина получила травмы, которые потом специалисты оценили как легкой тяжести.

«Правоохранители также установили, что женщина систематически испытывала физическое и психологическое влияние со стороны сожителя. Следователи Харьковского РУП №3 сообщили мужчине о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия – не молчите. Обращайтесь в полицию по номеру 102», – призвали в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 11:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний мужчина получил подозрение в домашнем насилие, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. ".