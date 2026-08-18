В Харькове пьяный мужчина ударил любимую по голове: делом занялись копы

35-летний мужчина получил подозрение в домашнем насилие, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как оказалось, в конце июля между сожителями вспыхнул конфликт. Во время ссоры пьяный мужчина начал вести себя агрессивно – оскорблял жертву и в результате ударил ее по голове. Женщина получила травмы, которые потом специалисты оценили как легкой тяжести.

«Правоохранители также установили, что женщина систематически испытывала физическое и психологическое влияние со стороны сожителя. Следователи Харьковского РУП №3 сообщили мужчине о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия – не молчите. Обращайтесь в полицию по номеру 102», – призвали в полиции.