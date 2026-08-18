У Харкові п’яний чоловік ударив кохану по голові: справою зайнялися копи

35-річний чоловік отримав підозру в домашньому насильстві, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як виявилося, наприкінці липня між співмешканцями спалахнув конфлікт. Під час сварки п’яний чоловік почав поводитися агресивно – ображав жертву та в результаті вдарив її по голові. Жінка отримала травми, які потім фахівці оцінили як легкої важкості.

“Правоохоронці також встановили, що жінка систематично зазнавала фізичного та психологічного впливу з боку співмешканця. Слідчі Харківського РУП № 3 повідомили чоловіку про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства – не мовчіть. Звертайтеся до поліції за номером 102“, – закликали в поліції.