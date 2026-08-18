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У Харкові п’яний чоловік ударив кохану по голові: справою зайнялися копи

Події 11:46   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові п’яний чоловік ударив кохану по голові: справою зайнялися копи

35-річний чоловік отримав підозру в домашньому насильстві, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Як виявилося, наприкінці липня між співмешканцями спалахнув конфлікт. Під час сварки п’яний чоловік почав поводитися агресивно – ображав жертву та в результаті вдарив її по голові. Жінка отримала травми, які потім фахівці оцінили як легкої важкості.

“Правоохоронці також встановили, що жінка систематично зазнавала фізичного та психологічного впливу з боку співмешканця. Слідчі Харківського РУП № 3 повідомили чоловіку про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства – не мовчіть. Звертайтеся до поліції за номером 102“, – закликали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний чоловік отримав підозру в домашньому насильстві, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".