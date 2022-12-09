Разрушенный город: как документируют преступления рαшистов в Изюме (фото)

Процесс работы следователей и экспертов в Изюме продемонстрировали послу Украины в Ватикане Андрею Юрашу.

Посол посетил Изюм 8 декабря, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области рассказали, как документируют военные преступления, совершенные российскими военными. И показали, как выглядит город после оккупации», — отметили в прокуратуре.

Делегация, прибывшая вместе с послом осмотрела разрушенный оккупантами горсовет Изюма, а также ближайшие здания на на центральной площади города.

Также они побывали у разрушенного авиабомбами жилого дома по ул. Первомайской, где во время российской оккупации в результате вражеских ударов погибли более 50 человек.

«Кроме того, правоохранители показали послу места принудительного содержания граждан Украины во время временной оккупации российскими войсками г. Изюм и место захоронения», — отметили в прокуратуре.