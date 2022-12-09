Разрушенный город: как документируют преступления рαшистов в Изюме (фото)
Процесс работы следователей и экспертов в Изюме продемонстрировали послу Украины в Ватикане Андрею Юрашу.
Посол посетил Изюм 8 декабря, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области рассказали, как документируют военные преступления, совершенные российскими военными. И показали, как выглядит город после оккупации», — отметили в прокуратуре.
Делегация, прибывшая вместе с послом осмотрела разрушенный оккупантами горсовет Изюма, а также ближайшие здания на на центральной площади города.
Также они побывали у разрушенного авиабомбами жилого дома по ул. Первомайской, где во время российской оккупации в результате вражеских ударов погибли более 50 человек.
«Кроме того, правоохранители показали послу места принудительного содержания граждан Украины во время временной оккупации российскими войсками г. Изюм и место захоронения», — отметили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Процесс работы следователей и экспертов в Изюме продемонстрировали послу Украины в Ватикане Андрею Юрашу".