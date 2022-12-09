Зруйноване місто: як документують злочини рαшистів в Ізюмі (фото)

Процес роботи слідчих та експертів в Ізюмі продемонстрували послу України у Ватикані Андрію Юрашу.

Посол відвідав Ізюм 8 грудня, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розповіли, як документують військові злочини, скоєні російськими військовими. І показали, як виглядає місто після окупації”, – зазначили в прокуратурі.

Делегація, яка прибула разом із послом, оглянула зруйновану окупантами міськраду Ізюма, а також найближчі будівлі на центральній площі міста.

Також вони побували поблизу зруйнованого авіабомбами житлового будинку на вул. Першотравневій, де під час російської окупації внаслідок ворожих ударів загинуло понад 50 людей.

“Крім того, правоохоронці показали послу місця примусового утримання громадян України під час тимчасової окупації російськими військами м. Ізюм та місце поховання”, – зазначили в прокуратурі.