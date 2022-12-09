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Зруйноване місто: як документують злочини рαшистів в Ізюмі (фото)

Події 09:55   09.12.2022
Оксана Горун
Зруйноване місто: як документують злочини рαшистів в Ізюмі (фото)

Процес роботи слідчих та експертів в Ізюмі продемонстрували послу України у Ватикані Андрію Юрашу.

Посол відвідав Ізюм 8 грудня, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Руйнування в Ізюмі на Харківщині 3

“Прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розповіли, як документують військові злочини, скоєні російськими військовими. І показали, як виглядає місто після окупації”, – зазначили в прокуратурі.

В Ізюмі документують злочини армії РФ 2

Делегація, яка прибула разом із послом, оглянула зруйновану окупантами міськраду Ізюма, а також найближчі будівлі на центральній площі міста.

Руйнівки в Ізюмі на Харківщині 2

Також вони побували поблизу зруйнованого авіабомбами житлового будинку на вул. Першотравневій, де під час російської окупації внаслідок ворожих ударів загинуло понад 50 людей.

Руйнування в Ізюмі на Харківщині 3

“Крім того, правоохоронці показали послу місця примусового утримання громадян України під час тимчасової окупації російськими військами м. Ізюм та місце поховання”, – зазначили в прокуратурі.

Руйнування в Ізюмі на Харківщині

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 09:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Процес роботи слідчих та експертів в Ізюмі продемонстрували послу України у Ватикані Андрію Юрашу".