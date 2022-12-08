На Харківщині з’явилися вулиці Дудаєва, Мазепи, Петлюри та Бандери (документ)

В Ізюмі провели першу серію радикальних перейменувань вулиць. Місто на Харківщині позбавилося 21 назви, пов’язаної з РФ та радянським минулим.

Нові назви ізюмських вулиць свідчать про остаточний розрив із “русским миром”. Нові топоніми присвячені, зокрема “головним ворогам” РФ – гетьману Івану Мазепі, голові директорії УНР Симону Петлюрі, лідеру ОУН Степану Бандері та навіть першому президенту Ічкерії Джохару Дудаєву.

Список перейменувань затвердив своїм розпорядженням мер Ізюма – голова Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко. А опублікував документ віцемер Володимир Мацокін.

Перейменування будуть такими:

пл. Революції – пл. Героїв Крут;

вул. Московська – вул. Івана Мазепи;

вул. Пушкінська – вул. Степана Бандери;

вул. Горького – вул. Віталія Смолярова;

вул. Єсеніна – вул. Вільнюська;

вул. Зої Космодем’янської – вул. Марії Приймаченко;

вул. Тургенєва – вул. Джохара Дудаєва;

вул. Некрасова – вул. Василя Стуса;

вул. Ломоносова – вул. Романа Ратушного;

вул. Ентузіастів – вул. Князя Острозького;

вул. Пролетарська – вул. Лондонська;

вул. Васнєцова – вул. Миколи Куліша;

вул. Герцена – вул. Івана Котляревського;

вул. Льоні Голікова – вул. Сергія Корольова;

вул. Архангельська – вул. Бориса Патона;

вул. Гомельська – вул. Вишивана;

вул. Камчатська – вул. Аляски;

вул. Ростовський Шлях – вул. Ізюмський шлях;

вул. Суворова – вул. Симона Петлюри;

вул. Тюленіна Сергія – вул. Сергія Сови;

вул. Чайкіної Лізи – вул. Княгині Ольги.

Коментуючи рішення, Володимир Мацокін повідомив, що це лише початок перейменувань.

“Це лише 22 перейменування, а попереду ще більше 100”, – зазначив він.

Так, Мацокін запевнив, що в місті будуть вулиці, названі іменами командира батальйону “Карпатська Січ” Олега Куцина та дитячого письменника Володимира Вакуленка.

“Ім’я Володимира Вакуленка плануємо дати вул. Маршала Федоренка, яка веде на Капітолівку (село, де жив убитий окупантами Вакуленко – Ред.)”, – написав Мацокін.