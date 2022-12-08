На Харьковщине появились улицы Дудаева, Мазепы, Петлюры и Бандеры (документ)
В Изюме провели первую серию радикальных переименований улиц. Город на Харьковщине избавился от 21 названия, связанного с РФ и советским прошлым.
Новые названия изюмских улиц свидетельствуют об окончательном разрыве с «русским миром». Новые топонимы посвящены, в том числе «главным врагам» РФ — гетману Ивану Мазепе, главе директории УНР Симону Петлюре, лидеру ОУН Степану Бандере и даже первому президенту Ичкерии Джохару Дудаеву.
Список переименований утвердил своим распоряжением мэр Изюма — глава Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко. А опубликовал документ вице-мэр Владимир Мацокин.
Переименования будут следующими:
пл. Революции — пл. Героев Крут;
ул. Московская — ул. Ивана Мазепы;
ул. Пушкинская — ул. Степана Бандеры;
ул. Горького — ул. Виталия Смолярова;
ул. Есенина — ул. Вильнюсская;
ул. Зои Космодемьянской — ул. Марии Примаченко;
ул. Тургенева — ул. Джохара Дудаева;
ул. Некрасова — ул. Васили Стуса;
ул. Ломоносова — ул. Романа Ратушного;
ул. Энтузиастов — ул. Князя Острожского;
ул. Пролетарская — ул. Лондонская;
ул. Васнецова — ул. Николая Кулиша;
ул. Герцена — ул. Ивана Котляревского;
ул. Лени Голикова — ул. Сергея Королева;
ул. Архангельская — ул. Бориса Патона;
ул. Гомельская — ул. Вышивана;
ул. Камчатская — ул. Аляски;
ул. Ростовский Шлях — ул. Изюмский Шлях;
ул. Суворова — ул. Симона Петлюры;
ул. Тюленина Сергея — ул. Сергея Совы;
ул. Чайкиной Лизы — ул. Княгини Ольги.
Комментируя решение, Владимир Мацокин сообщил, что это — только начало переименований.
«Это только 22 переименования, а впереди еще больше 100», — отметил он.
Так, Мацокин заверил, что в городе будут улицы, названные именами командира батальона «Карпатська Січ» Олега Куцина и детского писателя Владимира Вакуленко.
«Имя Владимира Вакуленко планируем дать ул. Маршала Федоренко, ведущей на Капитоловку (село, где жил убитый оккупантами Вакуленко — Ред.)», — написал Мацокин.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме провели первую серию радикальных переименований улиц. Город на Харьковщине избавился от 21 названия, связанного с РФ и советским прошлым".