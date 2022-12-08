На Харьковщине появились улицы Дудаева, Мазепы, Петлюры и Бандеры (документ)

В Изюме провели первую серию радикальных переименований улиц. Город на Харьковщине избавился от 21 названия, связанного с РФ и советским прошлым.

Новые названия изюмских улиц свидетельствуют об окончательном разрыве с «русским миром». Новые топонимы посвящены, в том числе «главным врагам» РФ — гетману Ивану Мазепе, главе директории УНР Симону Петлюре, лидеру ОУН Степану Бандере и даже первому президенту Ичкерии Джохару Дудаеву.

Список переименований утвердил своим распоряжением мэр Изюма — глава Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко. А опубликовал документ вице-мэр Владимир Мацокин.

Переименования будут следующими:

пл. Революции — пл. Героев Крут;

ул. Московская — ул. Ивана Мазепы;

ул. Пушкинская — ул. Степана Бандеры;

ул. Горького — ул. Виталия Смолярова;

ул. Есенина — ул. Вильнюсская;

ул. Зои Космодемьянской — ул. Марии Примаченко;

ул. Тургенева — ул. Джохара Дудаева;

ул. Некрасова — ул. Васили Стуса;

ул. Ломоносова — ул. Романа Ратушного;

ул. Энтузиастов — ул. Князя Острожского;

ул. Пролетарская — ул. Лондонская;

ул. Васнецова — ул. Николая Кулиша;

ул. Герцена — ул. Ивана Котляревского;

ул. Лени Голикова — ул. Сергея Королева;

ул. Архангельская — ул. Бориса Патона;

ул. Гомельская — ул. Вышивана;

ул. Камчатская — ул. Аляски;

ул. Ростовский Шлях — ул. Изюмский Шлях;

ул. Суворова — ул. Симона Петлюры;

ул. Тюленина Сергея — ул. Сергея Совы;

ул. Чайкиной Лизы — ул. Княгини Ольги.

Комментируя решение, Владимир Мацокин сообщил, что это — только начало переименований.

«Это только 22 переименования, а впереди еще больше 100», — отметил он.

Так, Мацокин заверил, что в городе будут улицы, названные именами командира батальона «Карпатська Січ» Олега Куцина и детского писателя Владимира Вакуленко.

«Имя Владимира Вакуленко планируем дать ул. Маршала Федоренко, ведущей на Капитоловку (село, где жил убитый оккупантами Вакуленко — Ред.)», — написал Мацокин.