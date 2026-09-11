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Более 2,6 млн грн «наварил» на єВідновленні: подозрение жителю Харьковщины

Общество 16:06   11.09.2026
Оксана Горун
Более 2,6 млн грн «наварил» на єВідновленні: подозрение жителю Харьковщины

Жителя Харьковской области подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Причина — он добился того, чтобы статус его дома с поврежденного сменили на уничтоженный.

«Речь идет о жилом доме в городе Изюм, который получил повреждения в результате вооруженной агрессии рф. В январе 2024 года мужчина подал через портал Дія заявление на получение компенсации для восстановления жилья. После обследования комиссия определила дом как поврежденный, а стоимость необходимых восстановительных работ оценила более чем в 1,1 млн гривен», — сообщила предысторию пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Однако выводы комиссии жильца не устроили. Он хотел, чтобы дом признали уничтоженным. Это позволило бы получить жилищный сертификат и купить другое жилье.

подозревают в мошенничестве с єВідновленням

«Для этого привлек посредника, через которого документы на здание и фотоизображение его повреждений передали квалифицированному эксперту. Фактическое обследование дома не проводили. Эксперт составил технический отчет, в котором указал III категорию повреждений, непригодность дома для использования и утрату им экономической ценности. Степень повреждения определена на уровне 81-100%», — отметили прокуроры.

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После этого мужчина отменил первую заявку в Дії и через две недели подал новую. В марте 2024 года комиссия, опираясь на имеющийся технический отчет, приняла решение предоставить владельцу жилья компенсацию в размере 2,6 млн грн. Он получил жилищный сертификат — и купил квартиру в Харькове.

«Проведенная в дальнейшем судебная строительно-техническая экспертиза установила иное. Фактически здание было повреждено, а восстановить его возможно путем проведения капитального ремонта, реконструкции или реставрации», — сообщили в прокуратуре.

Отметим, многие жители прифронтовых громад Харьковщины сейчас оказались в законодательной ловушке. Из-за регулярных атак, разрушения коммуникаций и объявленной принудительной эвакуации оставаться дома невозможно, однако получить компенсацию по программе «єВідновлення» люди не могут, если их имущество физически не пострадало в результате «прилетов».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Харьковской области подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Причина — он добился того, чтобы статус его дома с поврежденного сменили на уничтоженный".